Tình tiết bất ngờ vụ chồng xô xát với vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khu chợ ở Cà Mau

Nhiều tiểu thương ở Cà Mau đã bỗng chốc trắng tay sau khi người đàn ông chém vợ rồi đốt nhà, dẫn đến cháy lan sang chợ mà họ đang buôn bán.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 22/8, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch xã Thanh Tùng, cho biết nguyên nhân cháy vẫn chưa được kết luận chính thức. Tuy nhiên, bước đầu xác định do ông Nguyễn Văn Phúc, hơn 60 tuổi đã phóng hỏa đốt nhà mình gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng. "Ông Phúc và vợ đánh nhau, có sử dụng bằng dao. Khi người vợ bị thương, tiểu thương ở chợ đưa đi cấp cứu thì liền đó, ông đóng cửa nhà và phóng hỏa. Tuy nhiên, sau đó ông mở cửa chạy ra ngoài và bị bỏng nặng" - ông Triều nói và cho hay lực lượng giữ gìn an ninh đã đưa ông Phúc đi cấp cứu.

Hiện ông đang được trị thương dưới sự quản thúc chặt chẽ của Công an. Chị Nguyễn Thị Ái là nạn nhân bị cháy rụi 11 ki ốt trong vụ cháy chợ Thanh Tùng hôm nay - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM, Chị Nguyễn Thị Ái, tiểu thương bị cháy rụi 11 ki-ốt vừa khóc vừa kể: "Hai vợ chồng ông Phúc cự cãi rồi đánh nhau. Tôi ở đối diện nhà ổng, khi nghe vợ ông Phúc la làng chạy ra với nhiều vết thương trên người thì cháu tôi đã can ngăn và đưa bà đi bệnh viện. Cháu tôi kể lúc đưa bà ấy ra khỏi chợ thì bà bảo "coi chừng ổng đốt nhà lồng". Chồng tôi nghe vậy sợ quá chạy về định ngăn thì nhà ông Phúc đã bốc cháy dữ dội. Có lẽ ông ấy cũng định chết cháy luôn trong nhà nhưng ông lại mở cửa chạy ra, bị bỏng nặng".

Nhiều tiểu thương ở chợ Thanh Tùng cho biết ông Phúc đã ngoài 60 tuổi, chạy đò dọc kiếm sống. Vợ chồng ông thỉnh thoảng bất hòa, cự cãi nhau. Lực lượng chức năng hết mình dập lửa tại khu chợ - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào báo cáo nhanh của UBND xã Thanh Tùng, khoảng 11h45 ngày 22/8, trong khu vực chợ nhà lồng của xã xảy ra vụ cháy tại hộ ông N.V.P.. Vụ cháy được người dân xung quanh phát hiện và báo cho cơ quan chức năng địa phương. Hầu hết nhà trong khu chợ làm bằng gỗ, cộng thêm gió mạnh nên đám cháy lan nhanh, khói bốc ngùn ngụt cao hàng chục mét. Đến hơn 13h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Qua thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ 56 căn ki ốt của 25 hộ kinh doanh. Được biết, chợ Thanh Tùng nằm dọc theo bờ sông, bên trong có hàng chục ki ốt bán nhiều mặt hàng như vải, đồ gia dụng,... Trong khu chợ cũng có nhiều gia đình tiểu thương sinh sống. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

