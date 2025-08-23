Phẫn nộ: Tạm giữ người đàn ông đạp ngã nữ điều dưỡng tại bệnh viện ở Ninh Bình

Đời sống 23/08/2025 14:26

Đối tượng Phạm Đức Thọ (ở tỉnh Ninh Bình) đã có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, sau đó dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu.

Theo thông tin từ VOV, ngày 23/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ (SN 1986, trú tại xóm 2 Hải Tây, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, khoảng 0 giờ, ngày 21/8/2025, Phạm Đức Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hải Hậu để khám bệnh.

Quá trình trao đổi với 2 nữ điều dưỡng ca trực về tình hình của người bệnh và quy trình khám chữa bệnh, Phạm Đức Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế cho người thân nên đã có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, sau đó dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng khiến chị này bị ngã ra sàn nhà. Sự việc gây tâm lý lo lắng cho các y, bác sĩ và ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị.

Phẫn nộ: Tạm giữ người đàn ông đạp ngã nữ điều dưỡng tại bệnh viện ở Ninh Bình - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Đức Thọ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Hải Hậu tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Nữ điều dưỡng bị hành hung đã được cấp cứu, hiện sức khỏe cơ bản ổn định.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân viên y tế, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi bạo lực, gây mất an ninh, trật tự trong môi trường bệnh viện.

Xe máy tông đuôi container đang đậu, đôi nam nữ thương vong

Xe máy tông đuôi container đang đậu, đôi nam nữ thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 23/8, trên đường NE2, phường Thới Hòa, TPHCM (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ).

