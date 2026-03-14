Không chỉ là món ăn dân dã, khoai sọ còn sở hữu 5 lợi ích bất ngờ mà ít người ngờ tới

Với nguồn gốc từ Đông Nam Á và Ấn Độ, ở nước ta cũng có nhiều loại giống phổ biến như: khoai sọ trắng và khoai sọ núi,… Chúng thường mọc dại và được trồng ở một số vùng nông thôn để lấy củ ăn. Bởi vì ngoài hàm lượng lớn xơ và tinh bột, khoai sọ còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: Protein, chất béo, canxi, sắt, mangan, vitamin C, vitamin E,…

Khoai sọ có tên khoa học là Colocasia esculenta, thuộc họ ráy. Thân được chia làm hai phần, thân chính (rễ) phình to thành củ, gồm một củ cái và nhiều củ con mọc xung quanh. Phía trên là thân giả phát triển thành các bẹ lá, xếp lại với nhau.

Tốt cho tim mạch: Khoai sọ là nguồn cung cấp kali - khoáng chất quan trọng giúp duy trì cân bằng điện giải và ổn định hoạt động của tế bào. Kali có khả năng hỗ trợ điều hòa huyết áp bằng cách giảm tác động của lượng muối dư thừa trong cơ thể. Nhờ đó, việc bổ sung khoai sọ vào khẩu phần ăn có thể góp phần ổn định nhịp tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ trong khoai sọ cũng giúp giảm cholesterol xấu trong máu, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh lý mạch vành.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Một trong những lợi ích đáng chú ý của khoai sọ là cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Nhờ chứa lượng chất xơ khá cao, loại củ này giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và đào thải chất cặn bã. Những người thường xuyên gặp tình trạng táo bón, đầy hơi hoặc khó tiêu có thể bổ sung khoai sọ vào thực đơn để giúp nhuận tràng và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Hàm lượng vitamin C trong khoai sọ giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa mạnh, góp phần hạn chế tác hại của các gốc tự do. Ngoài ra, khoai sọ còn chứa hợp chất cryptoxanthin - một chất được cho là có khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư phổi và ung thư vòm họng.

Hỗ trợ người mắc bệnh viêm thận: Các vitamin và khoáng chất có trong khoai sọ được cho là có tác dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm thận. Người bệnh có thể sử dụng khoai sọ để chế biến thành các món ăn như canh khoai sọ nấu thịt hoặc cháo khoai sọ. Tuy nhiên, khi chế biến cần hạn chế lượng muối để phù hợp với chế độ ăn của người bệnh.

Tăng cường lưu thông máu: Khoai sọ chứa sắt và đồng - hai khoáng chất quan trọng tham gia vào quá trình tạo hồng cầu. Việc bổ sung các vi chất này giúp tăng cường tuần hoàn máu, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Vì vậy, những người có nguy cơ thiếu máu có thể sử dụng khoai sọ trong khẩu phần ăn để hỗ trợ cải thiện tình trạng này.

Ăn nhiều khoai sọ có tốt không?

Khoai sọ là một loại củ có nhiều chất dinh dưỡng và lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn nhiều khoai sọ cũng có thể gây ra một số vấn đề không mong muốn như:

Gây dị ứng: Khoai sọ có chứa oxalate, một chất có thể gây kích ứng da, niêm mạc và hệ thống tiêu hóa. Nếu bạn bị dị ứng với oxalate, bạn nên tránh ăn khoai sọ hoặc chế biến kỹ trước khi ăn.

Gây sỏi thận: Nếu bạn có nguy cơ cao bị sỏi thận, bạn nên hạn chế lượng oxalate trong chế độ ăn uống của mình.

Gây độc: Khoai sọ có chứa một số hợp chất độc như glycoalkaloid và calcium oxalate. Nếu ăn khoai sọ sống hoặc chưa chín, bạn có thể bị ngộ độc và gặp các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và co giật.

Gây tăng cân: Khoai sọ là một loại củ có hàm lượng tinh bột cao, do đó cũng có nhiều calo. Nếu bạn ăn quá nhiều khoai sọ mà không kiểm soát lượng calo tổng thể, bạn có thể tăng cân và gây ra các vấn đề liên quan đến cân nặng.