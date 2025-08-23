Phát hiện thi thể người phụ nữ trên đường, nghi xe khách gây tai nạn rồi bỏ trốn

Đời sống 23/08/2025 14:31

Ngày 23/8, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh này đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm, giám định một xe khách nghi liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người phụ nữ tử vong trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy Phước.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 23/8, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ TNGT khiến 1 người tử vong. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức giám định phương tiện xe khách nghi ngờ liên quan vụ TNGT.

Trước đó, khoảng 19h ngày 22/8, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Mỹ Điền, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong. Nạn nhân tử vong là bà N.T.P. (SN 1968, trú phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Bà P. được xác định là người điều khiển xe mô tô BKS 82L1-2622 chạy theo hướng Gia Lai - Quảng Ngãi trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông. Sau cú va chạm, bà P. té ngã ra đường và tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trên đường, nghi xe khách gây tai nạn rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Hiện trường vụ TNGT khiến bà P. tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người dân sống gần nơi xảy ra vụ TNGT cho rằng bà P. tử vong do va chạm với xe khách. Tuy nhiên, xe khách không dừng lại hỗ trợ nạn nhân mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, cơ quan chức năng đã tổ chức xác minh và dừng được phương tiện nghi ngờ gây ra vụ tai nạn để kiểm tra, xác minh làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định.

