Châu Tấn khoe vẻ đẹp rạng rỡ trên trang bìa tạp chí: 'Tôi không sợ tuổi 50'

Trên trang bìa tạp chí thời trang số tháng 12 với chủ đề 'Những ý niệm nhỏ trong đời sống', diễn viên 'toát lên vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng của quý cô Chanel trong kỳ nghỉ ở biển' - Marie Claire viết.

Là gương mặt huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc đầu những năm 2000, Châu Tấn được xếp vào nhóm "Tứ đại Hoa đán" cùng Triệu Vy, Từ Tịnh Lôi và Chương Tử Di. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn nổi tiếng trong Cao lương đỏ, Họa Bì, Sông Tô Châu hay Như Ý truyện.

Châu Tấn búi tóc cao thanh lịch, nhảy múa trên đôi giày cao gót, những chuyển động uyển chuyển và tự nhiên, tràn đầy sức sống. Trong một số shot hình, cô mặc vest trắng kết hợp mũ rộng vành, nụ cười rạng rỡ.

Sự nghiệp của Châu Tấn bắt đầu một cách không theo khuôn mẫu. Cô không được đào tạo chính quy về diễn xuất nhưng cô vẫn vươn lên thống trị ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình của Trung Quốc. Châu Tấn đã chứng minh rằng nghệ thuật thực sự vượt qua cả bằng cấp.

Năm 2010, cô là một trong ba phụ nữ Trung Quốc duy nhất lọt vào danh sách "25 diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại của Châu Á" của CNN, cùng với Củng Lợi và Nguyễn Linh Ngọc.

Giờ đây, khi đã ngoài 50 tuổi, Châu Tấn đã đón nhận tuổi già với một tâm thế nhẹ nhàng. Cô nói: "Tôi không thể quay lại những ngày đóng vai Công chúa Thái Bình (vai diễn của cô trong Đại Minh cung từ). Tôi chỉ có thể tiến về phía trước".

Với sự điềm tĩnh và niềm đam mê đặc trưng vẫn cháy bỏng, Châu Tấn tiếp tục đảm nhận những vai diễn mới, nhận được nhiều lời khen ngợi trong khi vẫn là viên ngọc không thể thay thế trong làng giải trí Trung Quốc.