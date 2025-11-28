Bắc Ninh: Đám cháy bùng phát dữ dội tại Công ty sản xuất bỉm, khăn giấy ở KCN Tiên Sơn

Đám cháy bùng phát dữ dội từ khoảng 18h 30 phút ngày 27/11, xuất phát từ xưởng sản xuất bỉm rồi lan rộng. Ước tính thiệt hại ban đầu hàng trăm tỷ đồng.
Theo thông tin báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/11, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực xảy ra cháy là một nhà xưởng sản xuất bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh trong khu công nghiệp.
Theo người dân, lửa bắt nguồn từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh, rồi cháy lan sang những khu vực khác. Do là xưởng chứa các vật dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, khói đen bốc cao nghi ngút.
Theo thông tin báo VNExpress, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ, gần chục xe chữa cháy tới hiện trường. Đến khoảng 23h, lửa vẫn chưa được dập tắt.
Chính quyền địa phương cho biết vụ cháy chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, phần lớn diện tích nhà xưởng với khung thép mái tôn rộng hàng nghìn m2 đã đổ sập.
Công ty Đại Phát được thành lập trên 10 năm, chuyên sản xuất các sản phẩm tã bỉm, khăn giấy ướt, khăn giấy vệ sinh. Ngoài thị trường trong nước, công ty này cũng xuất khẩu nhiều sản phẩm sang Nga, Cuba, châu Phi, châu Á.
Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.