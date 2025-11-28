Bắc Ninh: Đám cháy bùng phát dữ dội tại Công ty sản xuất bỉm, khăn giấy ở KCN Tiên Sơn

Theo thông tin báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27/11, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực xảy ra cháy là một nhà xưởng sản xuất bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh trong khu công nghiệp.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo người dân, lửa bắt nguồn từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh, rồi cháy lan sang những khu vực khác. Do là xưởng chứa các vật dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, khói đen bốc cao nghi ngút.