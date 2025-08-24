Giá vàng hôm nay 24/8/2025: Vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, tăng lên 128 triệu đồng/lượng

Đời sống 24/08/2025 10:00

Hôm nay, ngày 24/8/2025 giá vàng trong nước tăng mạnh, tăng hàng triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC lên 128 triệu đồng/lượng

Theo báo Người Lao Động, sáng 24/8, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI niêm yết ở mức 125,6 triệu đồng/lượng mua vào và 126,6 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn cuối tuần trước tới 2,1 triệu đồng.

Một số cửa hàng nhỏ thậm chí nâng giá lên mức kỷ lục, 127,3 triệu đồng/lượng mua vào và 128,1 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá tại hệ thống lớn khoảng 1,5 triệu đồng. Đây là tuần tăng thứ tư liên tiếp của vàng miếng, đồng thời xác lập vùng giá cao nhất từ trước đến nay.

Cùng lúc, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi lên, được niêm yết quanh mức 118,5 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã nới rộng lên hơn 5 triệu đồng/lượng.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ với đà tăng liên tục của giá vàng miếng trong tuần qua. Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến vàng miếng tăng mạnh là do nguồn cung hạn chế, trong khi người nắm giữ vàng chưa có nhu cầu bán ra, còn bên mua vẫn kỳ vọng giá tiếp tục đi lên. Chênh lệch giá mua – bán tại các doanh nghiệp lớn hiện chỉ còn khoảng 1 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức phổ biến 2-3 triệu đồng trước đó.

Giá vàng hôm nay 24/8/2025: Vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, tăng lên 128 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới cũng tăng vọt lên 3.370,3 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước 36,2 USD. Kim loại quý nhảy vọt sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole khiến nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm giảm lãi suất.

Đà tăng của giá vàng được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng sẽ tiếp tục kéo dài. Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng tuần tới với 13 nhà phân tích thì không có ai dự báo giảm. Trong khi đó, có đến 8 người, tương ứng 62% nói sẽ tăng và 5 người còn lại, tương ứng 38% nhận định vàng đi ngang. Tương tự, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 194 nhà đầu tư cá nhân thì có 115 người, chiếm 63% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại, có 35 người, tương ứng 18% nhận định vàng đi xuống và 44 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 23% cho rằng kim loại quý đi ngang.

