Giá vàng hôm nay, ngày 23/8/2025: Giá tăng phi mã, vàng SJC đắt đỏ kỷ lục 125,4 triệu đồng

Đời sống 23/08/2025 08:28

Hôm nay, ngày 23/8/2025, khi giá vàng thế giới sụt giảm thì giá trong nước liên tục xác lập những mức cao kỷ lục mới.

Theo báo Thanh Niên, vàng miếng SJC hiện đang có mức giá cao kỷ lục, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji mua vào lên 124,4 triệu đồng/lượng, bán ra 125,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 123,4 triệu đồng, bán ra 125,4 triệu đồng… So với đầu tháng 8, giá mua vàng miếng SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng, bán ra tăng 4 triệu đồng/lượng. 

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng từ 2 - 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Ngày 22.8, mỗi lượng vàng nhẫn tăng thêm từ 200.000 - 300.000 đồng, Công ty SJC mua vào lên 117,5 triệu đồng, bán ra 120,1 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,6 triệu đồng, bán ra 120,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 23/8/2025: Giá tăng phi mã, vàng SJC đắt đỏ kỷ lục 125,4 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước đắt đỏ kỷ lục 125,4 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, giá vàng hôm nay của thế giới tăng rất mạnh sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tiết lộ rằng tổ chức này có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025.

Cụ thể, trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed, ông Jerome Powell nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mặc dù các rủi ro đang cân bằng, chính sách tiền tệ của Mỹ có thể cần điều chỉnh.

Ông Ole Hansen, nhà phân tích hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rằng khả năng cắt giảm lãi suất đã được mở rộng cho đến cuối năm 2025.

Trưởng phòng Ngoại hối tại Tastylive.com - ông Christopher Vecchio, bình luận rằng lãi suất có thể được cắt giảm khi lạm phát tại Mỹ tiến gần mức 3%. Do đó, việc sở hữu vàng vẫn là lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư.

Trước những thông tin này, giới đầu cơ vàng đẩy mạnh mua vào với kỳ vọng đồng USD sẽ suy yếu, qua đó giúp giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thế nên đến đầu ngày 23/8 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.373 USD/ounce, tăng mạnh 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.320 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng trong nước giữ mức đỉnh lịch sử, dự báo lên 140 triệu đồng?

Hôm nay ngày 22/8/2025, giá vàng trong nước duy trì mức kỷ lục mới trên 125 triệu đồng mỗi lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng trong nước

TIN MỚI NHẤT

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Đời sống 17 phút trước
Cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Cô em chồng suốt ngày 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng cạch đến già

Tâm sự 40 phút trước
Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Đời sống 48 phút trước
Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh ta trở tay không kịp

Chồng ngoại tình đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh ta trở tay không kịp

Tâm sự 56 phút trước
Điểm danh 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, cầu tài được tài từ 23/8 và 30/8, đường quan lộ rộng mở, vấp phải cục tiền khủng

Điểm danh 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, cầu tài được tài từ 23/8 và 30/8, đường quan lộ rộng mở, vấp phải cục tiền khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nam thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội: Có thể xử lý thêm tội danh?

Nam thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội: Có thể xử lý thêm tội danh?

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng

Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài mỉm cười trao tài lộc, 3 con giáp sự nghiệp rộng đường thăng tiến, tiền tài thênh thang, ngồi mát ăn bát vàng sau ngày 23/8/2025

Thần Tài mỉm cười trao tài lộc, 3 con giáp sự nghiệp rộng đường thăng tiến, tiền tài thênh thang, ngồi mát ăn bát vàng sau ngày 23/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong

Đời sống 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Vừa ngủ dậy, nam thanh niên sốc nặng khi phát hiện rắn hổ mang chui vào màn và nằm cạnh mình suốt đêm

Vừa ngủ dậy, nam thanh niên sốc nặng khi phát hiện rắn hổ mang chui vào màn và nằm cạnh mình suốt đêm

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

Dự báo bão số 5 trên Biển Đông diễn biến phức tạp, di chuyển rất nhanh, vùng ảnh hưởng rộng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Nam thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội: Có thể xử lý thêm tội danh?

Nam thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội: Có thể xử lý thêm tội danh?

Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng

Diễn biến MỚI vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80, tông chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương nặng

TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

TIN MỚI: Bão số 5 Kajiki dự báo giật tới cấp 15 hướng vào miền Trung, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong

Xe đưa rước công nhân va chạm xe máy trong đêm mưa, bé gái 2 tuổi tử vong