Giá vàng hôm nay, ngày 23/8/2025: Giá tăng phi mã, vàng SJC đắt đỏ kỷ lục 125,4 triệu đồng

Hôm nay, ngày 23/8/2025, khi giá vàng thế giới sụt giảm thì giá trong nước liên tục xác lập những mức cao kỷ lục mới.

Theo báo Thanh Niên, vàng miếng SJC hiện đang có mức giá cao kỷ lục, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji mua vào lên 124,4 triệu đồng/lượng, bán ra 125,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 123,4 triệu đồng, bán ra 125,4 triệu đồng… So với đầu tháng 8, giá mua vàng miếng SJC tăng 4,5 triệu đồng/lượng, bán ra tăng 4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng từ 2 - 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Ngày 22.8, mỗi lượng vàng nhẫn tăng thêm từ 200.000 - 300.000 đồng, Công ty SJC mua vào lên 117,5 triệu đồng, bán ra 120,1 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 117,6 triệu đồng, bán ra 120,6 triệu đồng…

Giá vàng trong nước đắt đỏ kỷ lục 125,4 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, giá vàng hôm nay của thế giới tăng rất mạnh sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tiết lộ rằng tổ chức này có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025.

Cụ thể, trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed, ông Jerome Powell nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mặc dù các rủi ro đang cân bằng, chính sách tiền tệ của Mỹ có thể cần điều chỉnh.

Ông Ole Hansen, nhà phân tích hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rằng khả năng cắt giảm lãi suất đã được mở rộng cho đến cuối năm 2025.

Trưởng phòng Ngoại hối tại Tastylive.com - ông Christopher Vecchio, bình luận rằng lãi suất có thể được cắt giảm khi lạm phát tại Mỹ tiến gần mức 3%. Do đó, việc sở hữu vàng vẫn là lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư.

Trước những thông tin này, giới đầu cơ vàng đẩy mạnh mua vào với kỳ vọng đồng USD sẽ suy yếu, qua đó giúp giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thế nên đến đầu ngày 23/8 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.373 USD/ounce, tăng mạnh 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.320 USD/ounce).

