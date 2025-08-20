Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 20/8/2025 giá vàng thế giới giảm mạnh khi các nhà đầu tư bán ra trước thềm cuộc họp quan trọng của FED. Tuy nhiên giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 123,8 triệu đồng, bán ra 124,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng bán ra, còn 124,8 triệu đồng, mua vào giữ nguyên 124,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vào ở 123 triệu đồng, bán ra 125 triệu đồng…

Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm từ 100.000 - 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 117 triệu đồng, bán ra 119,6 triệu đồng… Tốc độ giảm giá của vàng trong nước chậm hơn thế giới. Điều này khiến vàng miếng SJC cao hơn lên 19,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm còn 3.318 USD/ounce, mất 26 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.344 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay chạm mức thấp nhất trong hai tuần qua do hoạt động bán ra các nhà giao dịch trước cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương tại Mỹ

Nhà đầu tư đang tập trung chú ý vào Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), dự kiến khai mạc vào ngày 21-8. Tại hội nghị, Chủ tịch FED- ông Jerome Powell được kỳ vọng sẽ công bố khuôn khổ chính sách mới, có thể cung cấp thông tin quan trọng về khả năng hạ lãi suất tại Mỹ vào tháng 9, một yếu tố được dự đoán sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường vàng .

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay cho thấy tâm lý e dè của nhà đầu tư trước những bất ổn từ chính sách tiền tệ toàn cầu. Các tín hiệu từ bài phát biểu của Chủ tịch FED sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình xu hướng giá vàng thế giới trong ngắn hạn.

