Đâm trúng người đi xe máy, 2 tài xế ô tô phóng xe chạy bỏ mặc người đàn ông và đứa trẻ bị thương nằm trên đường

Một vụ tai nạn tông xe rồi bỏ chạy trên Quốc lộ 727A thuộc huyện Deoria, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 14/12. Trong clip, người đàn ông đi xe máy chở theo một đứa trẻ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị 2 chiếc ô tô tông trúng liên tiếp trước khi cả hai phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.
Video 1 giờ 28 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

