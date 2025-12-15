Trong 9 ngày tới (19/12 - 27/12/2025), MAY MẮN ẬP ĐẾN, 3 con giáp dư tiền dư của, vận đỏ như son, Tài Lộc tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 15/12/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp dư tiền dư của, vận đỏ như son, Tài Lộc tăng vùn vụt trong 9 ngày tới (19/12 - 27/12/2025) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 9 ngày tới (19/12 - 27/12/2025), nhị hợp phù trợ, tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, thế nhưng đôi khi chính con giáp này lại thiếu tự tin, thành ra hay do dự, và một khi đã không chắc chắn bản mệnh thường phải mất rất lâu mới đưa ra được quyết định cuối cùng.

Trong 9 ngày tới (19/12 - 27/12/2025), MAY MẮN ẬP ĐẾN, 3 con giáp dư tiền dư của, vận đỏ như son, Tài Lộc tăng vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này vốn rất thích hợp để hợp tác làm ăn, vì thế, những người làm công việc kinh doanh, đầu tư nên mạnh dạn đưa ra quyết định bắt tay với đối tác. Đừng chần chừ quá lâu, khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Tuổi Thìn đang làm công ăn lương cũng có nguồn thu nhập ổn định.

Chuyện tình cảm của con giáp này khá êm đẹp. Trước đó các cặp đôi vẫn còn những mâu thuẫn, bất đồng tưởng như không thể hóa giải thì bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ. Đôi bên chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nhau, người yêu lâu còn tính chuyện về ra mắt gia đình hai bên, chọn ngày cưới hỏi rất thuận lợi.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 9 ngày tới (19/12 - 27/12/2025), cát tinh như đang chắp thêm đôi cánh để tuổi Mão có cơ hội thăng hoa trong công việc của mình. Có một số người nhận được kết quả làm việc, học tập xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực.

Trong 9 ngày tới (19/12 - 27/12/2025), MAY MẮN ẬP ĐẾN, 3 con giáp dư tiền dư của, vận đỏ như son, Tài Lộc tăng vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau chuỗi ngày hối hả, bận rộn thì đây là lúc tuổi Mão có cơ hội tận hưởng những phút thư giãn bên gia đình, người yêu thương với sự hỗ trợ của tam hội. Đó cũng là cơ hội để con giáp này gắn kết gần gũi hơn với những người mình trân trọng, thế nên đừng hời hợt, hay vì mệt mỏi mà thiếu quan tâm đến họ.

Tuy nhiên, Mộc khí vượng có thể gây ra một số vấn đề liên quan tới sức khỏe khi mà con giáp này có dấu hiệu làm việc quá chăm chỉ tới mức ăn uống thất thường, hay thức khuya tới mức kiệt sức. Bản mệnh nên học cách cân bằng lại cuộc sống của mình một cách khôn ngoan hơn.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 9 ngày tới (19/12 - 27/12/2025), Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Bạn vốn là người hiền hòa, lại thêm vốn hiểu biết phong phú khiến ai cũng cảm thấy yêu mến, muốn kéo gần khoảng cách với bạn. 

Trong 9 ngày tới (19/12 - 27/12/2025), MAY MẮN ẬP ĐẾN, 3 con giáp dư tiền dư của, vận đỏ như son, Tài Lộc tăng vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong công việc, nếu muốn nhanh chóng được thăng chức, tăng lương thì cách tốt nhất là hãy tiếp tục cố gắng, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Khi lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng hãy luôn sẵn sàng nắm bắt, chớ chần chừ, do dự, nghi ngờ bản thân.

 
Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bình là ngày tốt để tiến hành những công việc trọng đại. Vì thế, nếu bạn đã lên kế hoạch làm việc gì thì hãy thực hiện ngay, chớ chần chừ, do dự bỏ lỡ thời cơ đáng quý.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 47 phút trước
Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Đời sống 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp cá chép hóa rồng, kết thúc vận xui, khởi đầu may mắn, giàu sang Phú Quý, cung hỷ Phát Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp cá chép hóa rồng, kết thúc vận xui, khởi đầu may mắn, giàu sang Phú Quý, cung hỷ Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Video 1 giờ 6 phút trước
Dắt chó đi dạo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng hàng trăm chiếc xúc xích sống bị vứt bừa bãi trên vỉa hè

Dắt chó đi dạo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng hàng trăm chiếc xúc xích sống bị vứt bừa bãi trên vỉa hè

Video 1 giờ 9 phút trước
Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Video 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đâm trúng người đi xe máy, 2 tài xế ô tô phóng xe chạy bỏ mặc người đàn ông và đứa trẻ bị thương nằm trên đường

Đâm trúng người đi xe máy, 2 tài xế ô tô phóng xe chạy bỏ mặc người đàn ông và đứa trẻ bị thương nằm trên đường

Video 1 giờ 27 phút trước
Kinh ngạc trước cảnh tượng bắt sống 2 con trăn khổng lồ ẩn nấp trong cửa hàng xe máy

Kinh ngạc trước cảnh tượng bắt sống 2 con trăn khổng lồ ẩn nấp trong cửa hàng xe máy

Video 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét ẩn nấp trong nhà vệ sinh

Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét ẩn nấp trong nhà vệ sinh

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, giàu sang bùng nổ, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp cá chép hóa rồng, kết thúc vận xui, khởi đầu may mắn, giàu sang Phú Quý, cung hỷ Phát Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp cá chép hóa rồng, kết thúc vận xui, khởi đầu may mắn, giàu sang Phú Quý, cung hỷ Phát Tài

Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h ngày mai 16/12, 3 con giáp tương lai không ai nghèo, gặp thời vượng phát, sự nghiệp khởi sắc, thu vàng hốt bạc

Đúng 16h ngày mai 16/12, 3 con giáp tương lai không ai nghèo, gặp thời vượng phát, sự nghiệp khởi sắc, thu vàng hốt bạc

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang

Từ đây đến nghỉ lễ Noel 2025, 3 con giáp làm ăn có Lộc, kiếm tiền mỏi tay, thảnh thơi hưởng Phúc, sống trong Phú Quý giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang