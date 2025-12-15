Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Đời sống 15/12/2025 12:35

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do đuối nước là bé gái 7 tuổi. Trước đó không lâu, một bé trai 12 tuổi, cũng sống tại TP.HCM, đã tử vong sau nhiều ngày điều trị vì tai nạn tương tự.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/12, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, thời gian qua, nơi này đã liên tiếp ghi nhận các trường hợp tử vong thương tâm sau khi đuối nước.

Trường hợp mới nhất là một bé gái 7 tuổi, học sinh Trường tiểu học Bình Trị Đông A (TPHCM).

Trưa 13/12, bé tham gia hoạt động vui chơi cùng các bạn tại khu du lịch có hồ bơi ở tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) trong chuyến dã ngoại cùng nhà trường. Khu vực hồ bơi nơi xảy ra sự việc có độ sâu khoảng 40cm, có nhân viên cứu hộ đứng trên bờ và giáo viên đi kèm.

Đến 12h45 cùng ngày, một học sinh khác phát hiện bé úp mặt xuống nước, không cử động, nên bơi đến và gọi cho giáo viên cùng nhân viên cứu hộ. Bé được vớt lên bờ trong tình trạng tái nhợt, ngưng thở và được ép tim, thổi ngạt, cấp cứu tại chỗ khoảng 7 phút.

Sau đó, nạn nhân được đưa đến một phòng khám tư nhân để tiếp tục hồi sức, rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Củ Chi vào khoảng 13h cùng ngày. Tại đây, bé được xác định ngưng tim, ngưng thở, phải đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi kéo dài khoảng 30 phút, sử dụng nhiều liều thuốc vận mạch adrenalin.

Dù tim đập trở lại, bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch và được chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bé đã trong tình trạng mê sâu, đồng tử giãn, được tiếp tục hồi sức, đặt nội khí quản, dùng 2 loại thuốc vận mạch và tăng liều tối đa.

Tuy nhiên, sau gần 2 ngày điều trị, bé không qua khỏi lúc 3h30 ngày 15/12. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng (gồm gan, thận và kể cả não) do thiếu oxy kéo dài sau đuối nước và ngưng tim.

 

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ - Ảnh 1
2 học sinh tử vong vì đuối nước ngay tại hồ bơi có người giám sát

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó chưa đầy một tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tiếp nhận một trường hợp nam sinh học cấp 2 (trung học cơ sở) tử vong do đuối nước tại hồ bơi. Điều đáng nói, khu vực hồ bơi có cả giáo viên và nhân viên cứu hộ giám sát, nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

Các bác sĩ cảnh báo, nguy cơ đuối nước không phụ thuộc vào độ sâu hồ bơi, mà còn do trẻ thiếu kỹ năng bơi, kỹ năng xử lý tình huống và việc phát hiện, cấp cứu không kịp thời.

“Cả 2 trường hợp trên đều chết đuối tại hồ bơi không cao qua khỏi đầu. Do đó khi trượt té, trẻ cần có kỹ năng để ngoi lên khỏi mặt nước. Thứ hai, với trẻ có một số bệnh lý như tiền căn co giật, động kinh, tuyệt đối không cho đi tắm hồ bơi hay ở những nơi leo trèo được.

Bên cạnh đó, cần phải quan tâm tập huấn việc sơ cứu tại hiện trường, hồ bơi. Khi xảy ra đuối nước, cấp cứu tim phổi phải được thực hiện ngay tại hiện trường, ưu tiên ép tim, hà hơi thổi ngạt.

Việc cấp cứu sai lầm khi ngưng tim, ngưng thở (như sốc nước) có thể làm mất “thời gian vàng” cứu sống nạn nhân. Chỉ cần thiếu oxy trên 4 phút, bệnh nhân có thể để lại di chứng não, và trên 10 phút có thể gây tử vong.

Ngoài ra, tại camera cần có hồ bơi giám sát, để biết nguyên nhân chính xác xảy ra vụ việc”, bác sĩ Phương khuyến cáo.

Đến trưa 15/12, Cảnh sát giao thông TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khẩn trương khẩm nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.

