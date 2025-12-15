Cụ thể, Bệnh viện Phúc Hưng tiếp nhận 69 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 19 bệnh nhân; Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi nhận 17 ca gồm mẹ và bé. Hiện, nhiều bệnh nhân được cho điều trị tại nhà.

Theo thông tin từ VnExpress, con số trên được ghi nhận tính đến sáng 15/12, theo ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế. Bệnh nhân khám, điều trị tại các bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Sản nhi Quảng Ngãi, Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và một số cơ sở y tế khác. Một số bệnh nhân ra bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Các bệnh nhân có triệu chứng chung là nôn ói, sốt, tiêu chảy. Ông Luân, 73 tuổi, nhập viện ba ngày trước trong tình trạng suy thận cấp, là trường hợp nặng nhất. Bánh mì được con trai ông mua tại tiệm Hồng Vân, bốn người trong nhà ăn sau đó đều đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy. Sáng nay, bác sĩ cho biết sức khỏe ông Luân diễn tiến tốt song vẫn còn tiêu chảy.

Như vậy, tổng cộng đến nay Sở Y tế ghi nhận 105 người nhập viện do ngộ độc sau ăn bánh mì bán ở cơ sở Hồng Vân.

Trong những bệnh nhân có nhiều trường hợp cả nhà đều nhập viện với cùng triệu chứng. "Bình thường chúng tôi không ăn bánh mì, nhưng sáng thứ 6 tuần rồi bỗng nhiên đổi ý ăn bánh mì, thế là cả nhà đều bị", một bệnh nhân cho hay, thêm rằng riêng cháu trai 6 tuổi không thích ăn chả nên bỏ ra ngoài bánh mì và cháu không bị ngộ độc.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng thăm khám bệnh nhân bị ngộ độc bánh mì - Ảnh: VnExpress

Tương tự, các bệnh nhân cho hay ăn bánh mì kèm chả bò, chả heo, pate đều ngộ độc, còn người ăn bánh mì không nhân hoặc không kèm chả, pate thì không có triệu chứng bất thường. Như anh Huy mua bánh mì vào sáng thứ 6 tuần trước ở tiệm Hồng Vân trên đường Hùng Vương, không thích ăn patê nên bánh mì chỉ có chả và dưa leo, ngoài ra không có nguyên liệu nào khác. Hôm sau anh sốt, tiêu chảy, nhập viện được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm.

Một số bệnh nhân đến ngày thứ 4 sau khi ăn bánh mì vẫn còn đau bụng. Chị Thùy, mẹ hai cháu bé, kể, chiều thứ 6 con đi học thêm nên bé lớn cắt đôi ổ bánh mì cho em gái ăn một nửa. Hôm sau bé sốt li bì, đau bụng, nôn mửa, mẹ tưởng con bệnh cúm nên đưa đi khám được chẩn đoán viêm ruột nặng gây phù nề. Bé đau bụng từ đó đến nay, chỉ ăn cháo. Hiện bé đã xuất viện và đi học nhưng hay ôm bụng vì đau, chị Thùy cho biết.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa đã đến thăm các bệnh nhân, đề nghị bệnh viện tập trung nguồn lực, chia tách tình trạng bệnh để có hướng điều trị kịp thời với từng người.

Điểm bán bánh mì Hồng Vân tại đường Phan Đình Phùng (P.Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) tạm đóng cửa - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chủ chuỗi bánh mì Hồng Vân, ông Nguyễn Hồng xác nhận đã sản xuất và cung cấp chả thịt heo, thịt bò, xíu mại, tương ớt, rau, bánh mì... cho các điểm bán trong hệ thống. Liên quan vụ ngộ độc, cơ sở này đã đăng thư xin lỗi trên trang web, "nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình kiểm soát và chế biến thực phẩm". Hiện hệ thống đã tạm ngưng hoạt động và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh nguyên nhân và khắc phục.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở Hồng Vân chưa chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm liên quan sản xuất, kinh doanh. Chủ tiệm cũng không có giấy khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, chưa chứng minh hồ sơ công bố sản phẩm các loại chả. Cơ sở chính tại 280 Nguyễn Nghiêm sản xuất các loại chả, xíu mại, bơ, tương ớt... rộng 215 m2 chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Nơi sản xuất cũng không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng - nguyên tắc quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Đồng thời, nơi sản xuất kinh doanh không tách biệt với các nguồn ô nhiễm và yếu tố gây hại khác.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi lấy 17 mẫu thực phẩm tại các quầy bánh mì; lấy 6 bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Dự kiến một tuần sẽ có kết quả xét nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đề nghị địa phương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân. Cục cũng đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc và xuất xứ nguyên liệu thực phẩm. Các cơ sở phải đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Ngoài ra, các cơ quan cần lưu ý an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Hồng Vân là chuỗi cơ sở bán bánh mì nổi tiếng ở Quảng Ngãi, có nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn.