Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Đời sống 14/12/2025 16:45

Căn nhà 3 tầng ở trung tâm Quy Nhơn bốc cháy, thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân vụ cháy nghi do chập điện.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 14/12, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng đã kịp thời khống chế, dập tắt một đám cháy xảy ra trên địa bàn.

Vào khoảng 9h35 sáng 14/12, căn nhà 3 tầng trên đường 31/3 (phường Quy Nhơn) xảy ra cháy.

Đám cháy bùng phát mạnh từ tầng 1, sau đó nhanh chóng lan lên tầng 2. Tại hiện trường, khói đen nghi ngút bao trùm ngôi nhà. Đám cháy cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các hộ dân liền kề.

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội - Ảnh 1
Các lực lượng được huy động để triển khai dập tắt đám cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

 

Lực lượng chức năng tổ chức nhiều mũi, vừa tập trung dập lửa tại tầng 1, vừa sử dụng thang tiếp cận tầng 2 để phun nước khống chế đám cháy, khoanh vùng, không để cháy lan. Đến khoảng 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội - Ảnh 2
Tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi, đồ đạc hư hỏng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, qua làm việc với chủ nhà, căn nhà được sử dụng làm văn phòng phẩm, thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

