Theo bản án sơ thẩm, N.N.U.L. là chủ nhóm nhà trẻ gia đình Con Cưng (nay thuộc xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng), chuyên nhận nuôi dưỡng trẻ 12-36 tháng tuổi. Nhà trẻ hoạt động từ 6h30 đến 17h, từ thứ Hai đến thứ Bảy, có lắp đặt camera để phụ huynh tiện theo dõi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm 9 tháng tù đối với bị cáo N.N.U.L. (30 tuổi, giáo viên Mầm non, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) về tội Hành hạ người khác.

Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu N. bị thương tật 1%, cháu K. bị thương tật 2%.

Vào cuối tháng 3, các cháu K., N. và Kh. cùng 6 cháu khác được gửi tại đây. Đầu tháng 4, khi cháu K. và N. quấy khóc trong giờ ngủ trưa, L. đã dùng tay và một đoạn cây nhựa đánh vào cơ thể hai cháu nhằm dọa nạt. Sau khi sự việc bị phát hiện, L. đã xóa dữ liệu camera.

Ngày 15/8, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo L. 9 tháng tù về tội Hành hạ người khác.

Ngày 19/8, bị cáo L. đã kháng cáo xin hưởng án treo. Đại diện bị hại cũng có đơn xin cho L. được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Uyên L. thời điểm bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo L. thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo L. là có căn cứ, đúng người, đúng tội, và đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tòa phúc thẩm nhấn mạnh hành vi của bị cáo L. là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe của trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sự phát triển của các cháu, đồng thời gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Với bản án 9 tháng tù, tòa phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo, đây là mức án phù hợp, cần thiết để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bác kháng cáo của bị cáo L., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trước đó, tối 11/4, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên đánh trẻ mầm non dã man.

Clip cho thấy vào khoảng 11h55, người phụ nữ được cho là cô giáo đã dùng một dụng cụ giống cây thước đánh mạnh vào một cháu bé đang nằm ngủ trưa. Sau đó, người này tiếp tục túm hai chân một cháu bé khác và dùng cây gỗ đánh vào hai bàn chân cháu bé này, khiến các cháu khóc thét.