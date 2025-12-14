Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Đời sống 14/12/2025 15:59

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm 9 tháng tù đối với bị cáo N.N.U.L. (30 tuổi, giáo viên Mầm non, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) về tội Hành hạ người khác.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm 9 tháng tù đối với bị cáo N.N.U.L. (30 tuổi, giáo viên Mầm non, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ) về tội Hành hạ người khác.

Theo bản án sơ thẩm, N.N.U.L. là chủ nhóm nhà trẻ gia đình Con Cưng (nay thuộc xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng), chuyên nhận nuôi dưỡng trẻ 12-36 tháng tuổi. Nhà trẻ hoạt động từ 6h30 đến 17h, từ thứ Hai đến thứ Bảy, có lắp đặt camera để phụ huynh tiện theo dõi.

Vào cuối tháng 3, các cháu K., N. và Kh. cùng 6 cháu khác được gửi tại đây. Đầu tháng 4, khi cháu K. và N. quấy khóc trong giờ ngủ trưa, L. đã dùng tay và một đoạn cây nhựa đánh vào cơ thể hai cháu nhằm dọa nạt. Sau khi sự việc bị phát hiện, L. đã xóa dữ liệu camera.

Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu N. bị thương tật 1%, cháu K. bị thương tật 2%.

Ngày 15/8, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo L. 9 tháng tù về tội Hành hạ người khác.

Ngày 19/8, bị cáo L. đã kháng cáo xin hưởng án treo. Đại diện bị hại cũng có đơn xin cho L. được hưởng án treo.

Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Ngọc Uyên L. thời điểm bị tạm giữ hình sự - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo L. thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo L. là có căn cứ, đúng người, đúng tội, và đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tòa phúc thẩm nhấn mạnh hành vi của bị cáo L. là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe của trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sự phát triển của các cháu, đồng thời gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Với bản án 9 tháng tù, tòa phúc thẩm cho rằng tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ nhân thân, hoàn cảnh gia đình của bị cáo, đây là mức án phù hợp, cần thiết để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bác kháng cáo của bị cáo L., giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trước đó, tối 11/4, mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên đánh trẻ mầm non dã man.

Clip cho thấy vào khoảng 11h55, người phụ nữ được cho là cô giáo đã dùng một dụng cụ giống cây thước đánh mạnh vào một cháu bé đang nằm ngủ trưa. Sau đó, người này tiếp tục túm hai chân một cháu bé khác và dùng cây gỗ đánh vào hai bàn chân cháu bé này, khiến các cháu khóc thét.

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Ngày 14/12, VKSND Khu vực 1 (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (20 tuổi, phường Đồng Hới) về tội trộm cắp tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo mẫu hành hạ trẻ bạo hành trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 3 ngày 15, 16 và 17/11, 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Đúng 3 ngày 15, 16 và 17/11, 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Thế giới 2 giờ 6 phút trước
Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn 300 tỷ, tình tiền phơi phới, vạn sự như ý, có số hưởng lộc, may mắn Phú Quý ngất trời

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn 300 tỷ, tình tiền phơi phới, vạn sự như ý, có số hưởng lộc, may mắn Phú Quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng