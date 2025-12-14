Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Đời sống 14/12/2025 11:52

Nhà xưởng Công ty TNHH Oanh Vân tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao nhiều km, sáng 14/12.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 7h45 ngày 14/12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH Đầu tư Oanh Vân, nằm trên địa bàn thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng. Ít phút sau, lửa bùng lên mạnh trong xưởng, làm sập một phần mái, khói đen dày đặc lan rộng, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Theo anh Duy Trình, người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra cháy là ngày nghỉ nên trong xưởng có ít người. Khu vực bốc cháy chứa nhiều vật liệu ngành giày da nên ngọn lửa lan rất nhanh.

Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VnExpress, nhận tin báo, Công an thành phố Hải Phòng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy tới hiện trường triển khai dập lửa, khoanh vùng không để cháy lan.

Đám cháy gây ra cột khói đen, bốc cao hàng trăm mét. Ảnh: Duy Trình

Khu nhà xưởng bị cháy được xây dựng bằng khung thép, vách tôn, nằm cách một cây xăng khoảng 100 m.

Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao - Ảnh 2
Khói đen từ vụ cháy bao trùm cả khu vực thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng - Ảnh: Báo Lao Động

Đến khoảng 9h, do gió to, khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên ngùn ngụt. 10h, ngọn lửa đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Từ khóa:   Cháy công ty giày da cháy nhà tin moi

