Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Trong 10 ngày tới, con giáp tuổi Thìn nhờ có sự che chở Lục Hợp nên càng có điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch của mình khi có sự nâng đỡ của mọi người. Không những thế, những hoạt động tập thể thường có được kết quả ngoài mong đợi.

Thời gian này, nhờ có Chính Tài mang lại cho người tuổi Thìn vận may kinh doanh, những ý tưởng mới có thể bám rễ đâm chồi, mọi thứ đều trở nên ổn thỏa khi mà tiền bạc cứ thể đổ về túi. Đầu óc bạn sáng sủa hơn, bạn nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn và cũng quyết đoán khi đưa ra quyết định. Kim - Thổ tương sinh mang tới cho bạn điều kiện nổi bật hơn trong môi trường mới. Đó cũng là lợi thế khi bạn được thử sức ở một số vai trò quan trọng mà không bị vấp phải sự nghi ngờ hay phủ định như môi trường cũ.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 10 ngày tới, Lục Hợp độ mệnh, công việc của người tuổi Tuất diễn ra vô cùng thuận lợi. Tử vi cho biết bản mệnh đang làm việc rất hiệu quả, cũng đạt được năng suất cao trong khoảng thời gian ngắn. Bản mệnh mau chóng tìm được cho mình chỗ đứng vững chắc tại nơi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, tuổi Tuất có thể sẽ cần đưa ra quyết định lớn nào đó về công việc, hoặc đời sống cá nhân. Dù đó là gì đi nữa, bạn hãy dành thời gian suy xét, bàn bạc thật kỹ lưỡng với những người có liên quan trước khi đưa ra được chọn lựa cuối cùng của mình.

Chuyện tình cảm cũng rất tốt đẹp khi bạn có được nửa kia tinh tế đến vậy. Đây có thể coi là một ngày hạnh phúc của các cặp đôi và hai người nên dành cho nhau những giây phút lãng mạn thay vì cứ cắm cúi vào công việc cả ngày không rời.

Con giáp tuổi Thân

Trong 10 ngày tới, tuổi Thân tràn đầy năng lượng, tham vọng và có động lực cao, nhận được sự công nhận và khẳng định từ mọi người trong công việc. Học sinh thì thông minh, hiếu học và ham học hỏi, người làm công việc chân tay, làm văn phòng thì bớt thị phi và có thể chuyên tâm cho công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, mọi thứ đều ổn, nếu bạn thực hiện các dự án của mình từng bước một, sẽ không có vấn đề gì trong việc chờ đợi để được gặt hái thành quả. Thiên tài còn đem tới cơ may giúp tuổi Thân trúng thưởng lớn nhỏ, gặp được người tốt số, hoặc có người mách nước để kiếm tiền.

Chuyện tình cảm vẫn đang tiến triển khá tốt đẹp. Bạn tuy không phải là người hay thể hiện cảm xúc nhưng vẫn biết cách chia sẻ với nửa kia, cả hai người rất dễ trao đổi và phối hợp ăn ý, nhịp nhàng. Nhìn chung mối quan hệ đang tiến triển suôn sẻ, thuận lợi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!