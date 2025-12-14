Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm

Tâm linh - Tử vi 14/12/2025 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm vào đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Hãy dũng cảm bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cổ vũ.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tài lộc có tăng tiến nhưng chưa có những bước phát triển quá rực rỡ trong ngày hôm nay. Đây là lúc khá thích hợp để bạn mở rộng quan hệ, kí kết hợp đồng với khách hàng, đối tác, dọn đường cho sự phát triển tương lai.

 

Ngày ngũ hành tương sinh nên tình duyên tươi sáng, vận đào hoa nở rộ sẽ giúp tuổi Dần độc thân sớm tìm được một nửa cho mình. Nhiều cơ hội làm quen, kết giao bạn bè tốt đẹp, chỉ cần con giáp này chú ý là nhận ra hạnh phúc chẳng ở quá xa mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), Tam Hội trợ mệnh nên Sửu hoàn toàn yên tâm trong công việc vì bản thân bạn đang đủ tự tin để hoàn thành những nhiệm vụ còn bỏ dở. Người tuổi này đang phát huy được thế mạnh của mình trong các ngành nghề học hành, nghiên cứu, dịch vụ, nghệ thuật… mọi chuyện đối với bạn dễ như trở bàn tay.

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc may mắn nhờ có Thực Thần hỗ trợ. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội tăng thu nhập một cách dễ dàng. Hôm nay con giáp này cũng có lộc ăn uống hoặc có lộc được nhận quà từ người khác.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Đương số dần biết cách cân bằng trong các mối quan hệ quan trọng và cố gắng để bản thân không gây gổ với bất cứ ai trong lúc nóng giận, bạn đang làm rất tốt.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), tuổi Mùi có thể được những kết quả khả quan vì dưới sự chỉ dẫn của Tam Hội, bạn cũng nhận được sự giúp đỡ của những thành viên nhóm, đối tác và một số người cố vấn, vì vậy, đừng quên ghi nhận sự đóng góp và cảm ơn họ thật xứng đáng nhé. 

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trong quá trình làm việc, nhận ra điểm yếu của mình thì bạn nên dành chút thời gian sắp tới cải thiện kỹ năng còn yếu. Việc này khó nhưng cần thiết để nâng cao chất lượng làm việc chung trong tương lai.

Ngày có Thiên Quan đang làm dấy lên một nỗi sợ nào đó khiến tuổi Mùi không còn tự tin trong việc gì ngày hôm nay. Hãy học cách tha thứ cho bản thân vì thực sự không có ai hoàn hảo cả đâu. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 3 ngày 15, 16 và 17/11, 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Đúng 3 ngày 15, 16 và 17/11, 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Thế giới 2 giờ 6 phút trước
Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn 300 tỷ, tình tiền phơi phới, vạn sự như ý, có số hưởng lộc, may mắn Phú Quý ngất trời

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn 300 tỷ, tình tiền phơi phới, vạn sự như ý, có số hưởng lộc, may mắn Phú Quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Đúng 3 ngày 15, 16 và 17/11, 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Đúng 3 ngày 15, 16 và 17/11, 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn 300 tỷ, tình tiền phơi phới, vạn sự như ý, có số hưởng lộc, may mắn Phú Quý ngất trời

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn 300 tỷ, tình tiền phơi phới, vạn sự như ý, có số hưởng lộc, may mắn Phú Quý ngất trời

Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Bước qua 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17 tháng 12), 3 con giáp giàu có bất ngờ, số đỏ như son, Lộc chảy đầy túi, tình đầy tim

Bước qua 3 ngày đầu tuần (15, 16, 17 tháng 12), 3 con giáp giàu có bất ngờ, số đỏ như son, Lộc chảy đầy túi, tình đầy tim