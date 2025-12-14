Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý, tiền tỷ về tay

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ biết cách nắm bắt cơ hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chính vì vậy mà bạn hoàn toàn có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí là cất nhắc thăng chức, tăng lương.

Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn thúc đẩy cả tập thể tiến về phía trước. Bạn luôn quan tâm đến cấp dưới nên cũng nhận lại được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người Tuy nhiên, Hỏa vượng cảnh báo những dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong ngày hôm nay, ví dụ như nóng trong người. Vì thế, bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao.

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, đường sự nghiệp do ảnh hưởng của Chính Ấn nên Dần trở thành con giáp được cấp trên tin tưởng, tham làm tham cống hiến và biết cách đối nhân xử thế. Sự tự tin và những suy nghĩ tích cực sẽ giúp mọi việc trong ngày được diễn ra một cách trôi chảy hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc nở hoa nhờ Lục Hợp trợ vận, Dần biết cách cân đối chi tiêu và hạn chế cho người khác vay tiền, tỉnh táo trong những tình huống khẩn cấp liên quan tới tiền bạc. Tâm trạng vui vẻ cả ngày nên vận may có thể theo bạn suốt chặng đường dài.



Ngoài ra, Dần còn có nhiều thời gian để quây quần, trò chuyện với gia đình, bạn bè để giảm bớt sự căng thẳng. Nhiều người cảm thấy vô cùng thoải mái trong một mối quan hệ, mọi chuyện trong ngày đến với bạn rất nhẹ nhàng và sự ngọt ngào người ấy đem lại giúp bạn cảm thấy hạnh phúc.

Con giáp tuổi Dậu

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, người tuổi Dậu độc thân tự tin để chủ động giành lấy cơ hội của mình trong ngày có Tam Hợp. Bản mệnh có cơ hội kết đôi, tìm được người đồng hành phù hợp. Chuyện tình cảm lứa đôi cũng đang trong giai đoạn thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu trở nên sáng suốt hơn khi có Thiên Ấn soi đường, chỉ lối. Bạn gây ấn tượng với mọi người bằng những quyết định khôn ngoan, kết hợp với tầm nhìn sáng tạo.



Có lẽ bạn sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn, thoải mái nơi gia đình để tương tác tích cực hơn với những người xung quanh, đồng thời học hỏi những kiến thức mới cho bản thân.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!