Đồng ý ly hôn, để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau, tôi 'bàng hoàng' khi bắt gặp dáng vẻ của vợ mới vỡ lẽ

Tâm sự 14/12/2025 23:14

Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ. Sau đó tôi mới biết vì sao vợ cũ lại có dáng vẻ tồi tệ thế này. Cô ấy kể từ khi ly hôn chồng, cô ấy qua lại với một người đàn ông.

Sau một năm kết hôn, tôi và vợ quyết định ly hôn. Người muốn ly hôn là vợ tôi. Cô ấy nói đã không còn tình cảm với tôi, sống với nhau rất mệt mỏi. Tôi biết hai năm gần đây tôi không thường xuyên ở nhà, bỏ bê vợ cô đơn một mình. Nhưng cực chẳng đã, tôi cũng là vì muốn kiếm thêm tiền bạc chăm lo cho vợ con. Với một người đàn ông, quan trọng nhất là trách nhiệm cho vợ con cuộc sống đủ đầy.

Tôi không thể thay đổi được quyết định ly hôn của vợ. Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng. Vì tôi nghĩ con chưa lớn thì cần mẹ chăm sóc. Tôi cũng không muốn vợ vừa cực khổ chăm con vừa phải ra ngoài vất vả kiếm tiền.

 

Sau một năm ly hôn vợ, tôi bất ngờ khi vợ cũ tìm đến mình vào lúc nửa đêm. Vừa nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng bất ngờ. Cô ấy tóc tai rũ rượi, quần áo cũ kỹ rách nát, trên người của cô ấy còn có nhiều vết thương. Nói chung, tôi không hiểu vì sao vợ cũ lại thay đổi nhiều như vậy. 

Đồng ý ly hôn, để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau, tôi 'bàng hoàng' khi bắt gặp dáng vẻ của vợ mới vỡ lẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ. Sau đó tôi mới biết vì sao vợ cũ lại có dáng vẻ tồi tệ thế này. Cô ấy kể từ khi ly hôn chồng, cô ấy qua lại với một người đàn ông. Cô ấy nghe theo anh ta đầu tư tiền bạc làm ăn, cuối cùng anh ta mượn nợ rồi ôm tiền chạy trốn. Cô ấy chạy trốn bọn cho vay nên bị tai nạn xe giữa đêm, hết cách đành phải tìm đến tôi cầu cứu. 

Tôi chết lặng khi biết bao nhiêu tài sản mình cực nhọc kiếm được cứ vậy mà mất sạch vì phút mê đắm sai trái của vợ. Giờ vợ cũ trắng tay còn nợ nần, không có khả năng nuôi hai con. Cô ấy muốn tôi nuôi con giúp, cô ấy sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền. Vợ cũ còn cam đoan sẽ không thể bọn cho vay đến làm phiền bố con tôi. cô ấy sẽ tự kiếm tiền để trả nợ. Không đợi tôi đồng ý hay từ chối, cô ấy ra về ngay lập tức.

Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng chuông cửa thì thấy hai con ôm hành lý đứng nhìn tôi, còn vợ cũ thì chẳng thấy đâu. Tôi thở dài ôm lấy hai con rồi dẫn vào nhà. Tôi muốn trách vợ cũ sống sai trái rồi để chồng cũ và con cái gánh chịu. Nhưng nghĩ tới hai con sống chẳng dễ dàng gì, tôi cũng chẳng muốn nói nữa.

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Tôi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng đúng lúc vợ chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì điện thoại của vợ reo lên, là bên nhà cô ấy gọi tới. Thấy mẹ vợ muốn nói chuyện với vợ, tôi liền đi vào tắm cho con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn 3 năm, tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên 'bàn thờ' khiến tôi 'chết sững'

Ly hôn 3 năm, tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên 'bàn thờ' khiến tôi 'chết sững'

Tâm sự 43 phút trước
Đồng ý ly hôn, để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau, tôi 'bàng hoàng' khi bắt gặp dáng vẻ của vợ mới vỡ lẽ

Đồng ý ly hôn, để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau, tôi 'bàng hoàng' khi bắt gặp dáng vẻ của vợ mới vỡ lẽ

Tâm sự 46 phút trước
Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Tâm sự 50 phút trước
Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Tâm sự 57 phút trước
Người đàn ông bị bắt cóc trước cửa nhà không ngờ được 2 chú chó lao tới giải cứu

Người đàn ông bị bắt cóc trước cửa nhà không ngờ được 2 chú chó lao tới giải cứu

Video 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Sau ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Khi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển

Khi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển

Video 3 giờ 12 phút trước
Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc khiến người xem kinh ngạc

Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc khiến người xem kinh ngạc

Video 3 giờ 17 phút trước
Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (15/12/2025), 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc Vượng Phát phơi phới, gánh vàng gánh bạc về nhà

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (15/12/2025), 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc Vượng Phát phơi phới, gánh vàng gánh bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 15/12/2025, 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/12/2025, 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ly hôn 3 năm, tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên 'bàn thờ' khiến tôi 'chết sững'

Ly hôn 3 năm, tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên 'bàn thờ' khiến tôi 'chết sững'

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Lần đầu về nhà người yêu, thấy mẹ anh lao đến 'quỳ lạy', tôi điếng người toát mồ hôi vì bí mật đằng sau 'hành động' ấy

Lần đầu về nhà người yêu, thấy mẹ anh lao đến 'quỳ lạy', tôi điếng người toát mồ hôi vì bí mật đằng sau 'hành động' ấy

Sau 3 ngày vợ mất, tủ lạnh phát ra mùi lạ, tôi 'choáng váng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của vợ khiến tôi 'quỵ ngã' khóc lóc

Sau 3 ngày vợ mất, tủ lạnh phát ra mùi lạ, tôi 'choáng váng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của vợ khiến tôi 'quỵ ngã' khóc lóc

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn 'gửi tôi 3 tỷ', lý do đằng sau món quà bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn 'gửi tôi 3 tỷ', lý do đằng sau món quà bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ