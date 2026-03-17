Nửa đêm nghe tiếng chồng 'thì thầm' mờ ám trong phòng chị dâu, tôi đạp cửa xông vào thì ngã quỵ trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 17/03/2026 23:32

Gần đây, anh chồng không có ở nhà tôi lại càng thấy chồng mình và chị dâu có vấn đề. Cứ mỗi lần tôi thấy hai người nhỏ to với nhau thì chị dâu lại vội vội vàng vàng bỏ đi chỗ khác. Dù tôi có hỏi chồng thì anh cũng nói chẳng có gì.

Tôi và chồng chỉ mới lấy nhau chưa được nửa năm. Nhưng quả thật tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống làm dâu, chung sống với gia đình chồng. Vợ chồng tôi không chỉ sống cùng bố mẹ chồng mà còn có vợ chồng anh trai chồng. Chưa kể vợ chồng anh trai chồng còn có hai con nhỏ. Tôi thấy ngột ngạt chật chội lắm.

Bố mẹ tôi từng ngỏ ý mua tặng vợ chồng tôi một căn chung cư để ra ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh muốn ở chung phụng dưỡng bố mẹ. Anh còn sĩ diện nói không muốn sống bám vào bố mẹ vợ. Hai vợ chồng tranh cãi vài lần vì chuyện này, tôi đành ngậm đắng nuốt cay sống chung cùng gia đình chồng.

Còn phải kể đến chị dâu dù sống chung với cả nhà chồng nhưng lúc nào cũng ăn mặc mát mẻ, lại hay cười giỡn với em chồng. Dù đã sinh hai con nhưng dáng của chị ấy vẫn bắt mắt, tôi nhìn còn thấy ghen tị. Chưa kể, nhiều lần tôi thấy chị dâu nói chuyện với chồng vui vẻ, thậm chí còn nói gì đó khiến chồng tôi ngại ngùng xấu hổ. Tôi nhìn thôi đã thấy mờ ám.

Nửa đêm nghe tiếng chồng 'thì thầm' mờ ám trong phòng chị dâu, tôi đạp cửa xông vào thì ngã quỵ trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, anh chồng không có ở nhà tôi lại càng thấy chồng mình và chị dâu có vấn đề. Cứ mỗi lần tôi thấy hai người nhỏ to với nhau thì chị dâu lại vội vội vàng vàng bỏ đi chỗ khác. Dù tôi có hỏi chồng thì anh cũng nói chẳng có gì.

Đến một tối, tôi còn bắt gặp chị dâu và chồng dùng dằng, chị dâu mắt đỏ lên như muốn khóc. Chồng tôi đẩy tay ra rồi nói gì đó mà tôi không nghe được. Tối đó tôi trăn trở cả đêm, cứ nghĩ chẳng lẽ chồng mình có gì với chị dâu thật sao?

Hai hôm sau, đến nửa đêm thì tôi bất ngờ tỉnh giấc, phát hiện chồng biến mất. Tôi tức tốc ngồi dậy đi sang phòng của chị dâu. Tôi thấy cửa phòng hé mở còn nghe tiếng chồng vọng ra. Quá tức giận, tôi đẩy cửa xông vào để bắt gian.

Khi thấy cảnh tượng trước mặt, tôi chết sững vì sốc. Chị dâu đang quỳ gối dưới chân chồng tôi, van nài cho mình một cơ hội. Tôi gào lên tức giận vì nghĩ chồng và chị dâu có gian tình:

“Muốn có cơ hội đến với nhau đúng không?”.

Chồng tôi vội thanh minh, nói tôi hiểu lầm rồi. Chị dâu càng khóc lớn hơn, nức nở thành thật nói:

“Do chị lỡ ngoại tình với người khác, chồng em phát hiện nên chị van xin em ấy tha cho chị lần này. Chị thề sẽ không tái phạm nữa. Em đừng hiểu lầm chồng mình”.

Sau đó, chị lau nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện diễn ra không hề như tôi nghĩ. Vậy mà tôi đã đau khổ nghi chồng ngoại tình suốt thời gian qua. Càng không ngờ chị dâu ngoại tình với người đàn ông khác. Tôi khuyên chồng nói với anh trai, không thể bao che cho chị ấy mãi được. Nhưng chồng tôi vẫn băn khoăn không biết làm sao.

Tôi nín thở giả say sau khi bị vợ chuốc rượu, để rồi "hóa đá" khi thấy ả dẫn người đàn ông lạ vào phòng

Tôi nín thở giả say sau khi bị vợ chuốc rượu, để rồi "hóa đá" khi thấy ả dẫn người đàn ông lạ vào phòng

Đến một đêm, vợ tôi bất ngờ làm một bàn ăn thịnh soạn với thịt nướng. Cô ấy còn mang về nhà một chai rượu. Tôi thấy lạ vì đây là lần đầu tiên vợ mua rượu về uống với chồng. Tôi sinh nghi nên khi mới uống với vợ chưa được bao nhiêu thì giả vờ say, ngã lăn ra ngủ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi rồi thốt lên một câu khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Vừa nhận quyết định ly hôn, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi rồi thốt lên một câu khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Tiếng hát ru giữa đêm khuya vạch trần một bi kịch mà cả nhà đã giấu tôi

Tiếng hát ru giữa đêm khuya vạch trần một bi kịch mà cả nhà đã giấu tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Vợ vừa sinh nằm viện cô đơn, chồng thản nhiên đòi về nhà ngủ sớm, nửa đêm chị hàng xóm gọi điện báo một tin làm tôi "ngất lịm"

Vợ vừa sinh nằm viện cô đơn, chồng thản nhiên đòi về nhà ngủ sớm, nửa đêm chị hàng xóm gọi điện báo một tin làm tôi "ngất lịm"

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" mờ ám trong phòng chị dâu, tôi đạp cửa xông vào thì ngã quỵ trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm nghe tiếng chồng "thì thầm" mờ ám trong phòng chị dâu, tôi đạp cửa xông vào thì ngã quỵ trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Tôi nín thở giả say sau khi bị vợ chuốc rượu, để rồi "hóa đá" khi thấy ả dẫn người đàn ông lạ vào phòng

Tôi nín thở giả say sau khi bị vợ chuốc rượu, để rồi "hóa đá" khi thấy ả dẫn người đàn ông lạ vào phòng

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Lấy đại bạn thân để thoát cảnh bị giục cưới, đêm tân hôn tôi "hóa đá" khi thấy thứ ẩn hiện sau lớp áo của chồng

Lấy đại bạn thân để thoát cảnh bị giục cưới, đêm tân hôn tôi "hóa đá" khi thấy thứ ẩn hiện sau lớp áo của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật linh đình tại nhà hàng, cả nhà "ngất lịm" khi thấy nhân vật anh dắt tay bước vào

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật linh đình tại nhà hàng, cả nhà "ngất lịm" khi thấy nhân vật anh dắt tay bước vào

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Hùng hổ cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ phòng tắm khách sạn

Hùng hổ cùng bạn thân đi đánh ghen, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ phòng tắm khách sạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Chồng bỗng dưng tặng vợ bộ đồ ngủ "mặc như không", tôi chưa kịp vui mừng đã ngã quỵ khi biết danh tính người tư vấn

Chồng bỗng dưng tặng vợ bộ đồ ngủ "mặc như không", tôi chưa kịp vui mừng đã ngã quỵ khi biết danh tính người tư vấn

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Thấy chồng lén lút giấu que thử thai trong cặp, tôi làm loạn đòi ly hôn vì nghĩ anh có bồ, cho đến khi "nhân vật này" lộ diện

Thấy chồng lén lút giấu que thử thai trong cặp, tôi làm loạn đòi ly hôn vì nghĩ anh có bồ, cho đến khi "nhân vật này" lộ diện

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, tài vận vượng phát, Lộc Lá đầy nhà, giàu sang Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, tài vận vượng phát, Lộc Lá đầy nhà, giàu sang Phú Quý

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong "tàn phá" sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong "tàn phá" sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi nín thở giả say sau khi bị vợ chuốc rượu, để rồi "hóa đá" khi thấy ả dẫn người đàn ông lạ vào phòng

Tôi nín thở giả say sau khi bị vợ chuốc rượu, để rồi "hóa đá" khi thấy ả dẫn người đàn ông lạ vào phòng

Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Bỏ vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ tìm tôi dúi cục tiền cùng lời đề nghị khiến tôi chỉ muốn tát vào mặt

Bỏ vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ tìm tôi dúi cục tiền cùng lời đề nghị khiến tôi chỉ muốn tát vào mặt

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu tìm thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng đập vào mắt

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu tìm thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng đập vào mắt