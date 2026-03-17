Bỏ vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ tìm tôi dúi cục tiền cùng lời đề nghị khiến tôi chỉ muốn tát vào mặt

Tâm sự 17/03/2026 15:06

Thấy tôi váy áo điệu đà chuẩn bị đi chơi, chồng cũ nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại hỏi han. Anh ta làm điệu bộ chẳng khác gì lúc cưa cẩm tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Để kết thúc nó, tôi đã tốn nhiều nước mắt và sức lực. Có một thời gian, tôi hận chồng cũ vô cùng, còn muốn anh đừng bao giờ tới gặp con. Nhưng dù sao con cũng cần bố, tôi vẫn mềm lòng khi thấy con nhớ bố. Tôi nhượng bộ, đành cho chồng được ghé thăm, bù đắp cho con sau khi chúng tôi ly hôn.

Tôi cho chồng đến thăm con một lần trong tuần. Trước khi qua thăm con, anh ta sẽ gọi cho tôi, tuần nào không qua thì cũng phải báo tôi một tiếng. Tôi biết trước để tránh mặt anh ta, không muốn ảnh hưởng tới con cái.

Giao ước qua thăm con được chồng tôi thực hiện suôn sẻ suốt 4 năm. Bỗng dưng mấy tuần trước, anh ta qua nhà tôi mà không báo trước. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi chơi cùng bạn thì gặp chồng cũ tới. Thấy anh ta bước xuống từ ô tô, tôi thầm nghĩ đúng là sau ly hôn chồng cũ “lên đời” hẳn.

Bỏ vợ tào khang để rước osin làm bà chủ, 4 năm sau chồng cũ tìm tôi dúi cục tiền cùng lời đề nghị khiến tôi chỉ muốn tát vào mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi nấn ná một lúc mới về nhà, vì tôi không muốn đụng mặt chồng cũ khi anh ta đưa con về. Chẳng ngờ, khi tôi đến cửa nhà thì đã thấy anh ta đứng đợi. Tôi đành nói chuyện một lúc. Chồng cũ hỏi han tôi cuộc sống dạo này thế nào, còn nói tôi dạo này đẹp hơn. Bỗng dưng anh ta dúi vào tay tôi một cục tiền rồi bất ngờ ghé sát thì thầm:

“Anh biết là em cũng còn tình cảm với anh. Hay là mình ôn chuyện cũ một hôm. Gặp lại em là anh liền nhớ lúc tụi mình bên nhau ngày xưa”.

Tôi nghe xong thì lửa giận bốc lên, tôi tát chồng cũ một cái rồi chạy thẳng vào nhà, quăng luôn cục tiền vào người anh ta.

Lúc tôi sinh con đầu lòng, tôi có thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp, nấu ăn. Tôi sinh chưa tròn năm thì chồng đã lén lút với cô giúp việc. Tôi chán nản quá nên quyết định ly hôn. Sau này tôi mới biết cô giúp việc kia là người tình mà chồng cũ mang về nhà.

Tôi cay đắng ôm con về nhà mẹ đẻ, trong khi chồng hai tuần sau đó đã cưới người giúp việc làm vợ. Anh ta bây giờ ôm cục tiền đến đòi gần gũi tôi, hóa ra cũng chỉ vì ở với vợ mới hết mới mẻ. Giờ tôi đã hiểu vì sao lúc trước chồng cũ ngoại tình, cũng là vì thích mới mẻ. Đàn ông một khi đã ngoại tình thì cả đời không bỏ cái thói gạ người khác, chẳng cần biết đối phương là ai.

Đang hào hứng chuẩn bị váy cưới, tôi sốc nặng khi chồng thông báo sẽ rước thêm một cô dâu nữa vào nhà

Đang hào hứng chuẩn bị váy cưới, tôi sốc nặng khi chồng thông báo sẽ rước thêm một cô dâu nữa vào nhà

Toàn còn nói rằng mới gần đây thì bạn gái của anh trai báo có thai, phải nhanh chóng làm đám cưới. Mà tôi với Toàn cũng không thể hoãn cưới vì đã thống nhất thời gian với hai bên gia đình.

TIN MỚI NHẤT

Thiếu tá công an cứu bé 3 tuổi ngừng thở dưới bể nước

Thiếu tá công an cứu bé 3 tuổi ngừng thở dưới bể nước

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đêm cuối cùng làm vợ chồng, tôi để lại một thứ trên gối khiến anh chết lặng rồi xin tôi một cơ hội làm lại

Đêm cuối cùng làm vợ chồng, tôi để lại một thứ trên gối khiến anh chết lặng rồi xin tôi một cơ hội làm lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Vận may liên tiếp từ ngày 18/3 đến ngày 20/3, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Vận may liên tiếp từ ngày 18/3 đến ngày 20/3, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đạp cửa bắt gian chồng đang nồng nhiệt với bồ, nhìn rõ mặt ả ta tôi bỗng cười sằng sặc khiến cả hai "hồn siêu phách lạc"

Đạp cửa bắt gian chồng đang nồng nhiệt với bồ, nhìn rõ mặt ả ta tôi bỗng cười sằng sặc khiến cả hai "hồn siêu phách lạc"

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Chồng sống chết không cho ai chạm vào bức tranh cũ nát, một lần lén sờ vào mặt sau, tôi "lạnh sống lưng" phát hiện bí mật

Chồng sống chết không cho ai chạm vào bức tranh cũ nát, một lần lén sờ vào mặt sau, tôi "lạnh sống lưng" phát hiện bí mật

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong "tàn phá" sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong "tàn phá" sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu tìm thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng đập vào mắt

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu, tôi sang phòng chị dâu tìm thì "ngã quỵ" trước cảnh tượng đập vào mắt

Tận mắt thấy vợ thân mật với đàn ông ngay phòng khách, tôi lại gượng gạo rời đi như một kẻ tội đồ

Tận mắt thấy vợ thân mật với đàn ông ngay phòng khách, tôi lại gượng gạo rời đi như một kẻ tội đồ

Đang hào hứng chuẩn bị váy cưới, tôi sốc nặng khi chồng thông báo sẽ rước thêm một cô dâu nữa vào nhà

Đang hào hứng chuẩn bị váy cưới, tôi sốc nặng khi chồng thông báo sẽ rước thêm một cô dâu nữa vào nhà