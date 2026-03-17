Quảng Trị: Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm chả bò

Sử dụng hàn the để làm chả bò, chủ một cơ sở giò chả tại tỉnh Quảng Trị là Nguyễn Út (SN 1967), bị cơ quan công an khởi tố tội danh Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố đối với chủ cơ sở khi dùng hàn the để sản xuất chả bò ở phường Đông Hà.

Bị can bị khởi tố là Nguyễn Út (59 tuổi), chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở Khu phố 2, phường Đông Hà.

Trước đó, qua kiểm tra, Công an phường Đông Hà phát hiện chả bò sản xuất tại cơ sở của ông Út dương tính với hàn the. Đây là chất cấm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm.

Theo thông tin báo Lao Động, đáng chú ý, trước đó vào ngày 16/5/2025, ông Nguyễn Út đã bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng vì hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.

