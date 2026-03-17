Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/3-19/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 17/03/2026 11:45

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được trao nhiều cơ hội để thể hiện được năng lực của mình. Đứng trước những thách thức đó, bạn đều có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc, giành lấy sự tin tưởng và đánh giá cao từ tập thể. Lợi thế của bạn hiện tại không hề nhỏ, nhưng chớ vội hài lòng với những gì mình đang có. 

Chuyện tình cảm lứa cũng thuận buồm xuôi gió như mong muốn của con giáp may mắn này. Mâu thuẫn lứa đôi được Tam Hợp cục hóa giải, đôi bên thêm yêu thương, gắn bó và thấu hiểu lẫn nhau. Người còn độc thân cũng vượng vận đào hoa, đi xa gặp quý nhân giúp đỡ, nhân duyên tốt đẹp.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/3-19/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra khá thuận lợi với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Người làm công ăn lương cũng gần như chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc. Có người chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, tuy có chút vất vả, không được nghỉ ngơi nhiều nhưng bù lại nhận được thêm tiền, hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

 

Ngoài ra, ngũ hành tương sinh cho thấy đường tình duyên của bản mệnh cũng rất suôn sẻ. Đào hoa khoe sắc, nhờ thế mà người độc thân dễ dàng có được cho mình người tâm đầu ý hợp để cùng chung bước trên chặng đường sau này.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/3-19/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thần Tài mang tới cơ hội làm giàu nhanh chóng cho người tuổi Tỵ, thời cơ phát tài của bạn đã đến rồi đấy. Một số người đầu tư, kinh doanh có lợi và nhanh chóng có được kết quả đáng nể khiến người khác ngưỡng mộ. 

Hỏa sinh Thổ còn là tín hiệu đáng mừng trên phương diện tình cảm của những chú Rắn. Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Nửa kia luôn quan tâm và thấu hiểu khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong ngày. Trong khi đó, đào hoa của người độc thân khá vượng, nhờ thế bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/3-19/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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