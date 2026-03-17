Tử vi 2 ngày liên tiếp (17/3 và 18/3), 3 con giáp ước gì được nấy, ngâm mình trong biển vàng biển bạc, chuẩn bị đếm tiền sái tay, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 17/03/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ước gì được nấy, ngâm mình trong biển vàng biển bạc, chuẩn bị đếm tiền sái tay, may mắn đủ đường trong 2 ngày liên tiếp (17/3 và 18/3) này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (17/3 và 18/3), công việc của Tý thuận lợi, học hành suôn sẻ nhờ Tam Hợp. Tuổi này hiền lành nên làm gì cũng có người giúp đỡ, nhất là những bạn làm tự do. Bạn không thích chịu thua người khác nên luôn luôn cố gắng trong công việc, cấp trên hiếm khi nói được bạn, ngày nghỉ không cần lo lắng. 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (17/3 và 18/3), 3 con giáp ước gì được nấy, ngâm mình trong biển vàng biển bạc, chuẩn bị đếm tiền sái tay, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ Kim sinh Thủy nên mặt tiền bạc suôn sẻ. Tương lai phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn, bao gồm cả cơ hội đi đến những thành phố mới, cơ hội thăng tiến khá nhiều. Chính vì vậy đừng nản lòng và tiếp tục nỗ lực hơn nữa Tý nhé.

Con giáp tuổi Mão 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (17/3 và 18/3), người tuổi Mão còn độc thân rất thẳng thắn với cảm xúc của mình, vì thế một khi có cảm tình với ai, bạn sẽ bày tỏ với đối phương ngay. Tuy nhiên, nếu muốn bày tỏ thành công thì bạn cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp. Với người dã có đôi có cặp, bản mệnh không nên soi mói những lỗi sai vụn vặt của người ấy, bởi như vậy thì quan hệ đôi bên sẽ chẳng thể nào thoải mái được. 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (17/3 và 18/3), 3 con giáp ước gì được nấy, ngâm mình trong biển vàng biển bạc, chuẩn bị đếm tiền sái tay, may mắn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn thấy rằng nếu cứ làm những công việc lặp đi lặp lại mãi, bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Hãy thử đổi mới bản thân, có thể bạn sẽ phát hiện ra những điểm mạnh khác của mình và đạt được bước phát triển mới trong công việc.

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (17/3 và 18/3), người tuổi Thân nhận ra có một người luôn lặng thầm quan tâm, chăm sóc mình bấy lâu nay. Bạn quyết định cho đôi bên một cơ hội để trò chuyện, tiếp xúc vì bạn không muốn bỏ lỡ mối lương duyên này. Với người đã có đôi có cặp, bạn và người ấy luôn tôn trọng đối phương, tin tưởng đối phương. Dù có khó khăn gì xảy đến, hai người cũng cùng nhau đối mặt. 

Tử vi 2 ngày liên tiếp (17/3 và 18/3), 3 con giáp ước gì được nấy, ngâm mình trong biển vàng biển bạc, chuẩn bị đếm tiền sái tay, may mắn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn tương trợ, con giáp này đưa ra những ý kiến, quan điểm sáng tạo và giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó. Bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và có thể chạm tay vào cơ hội thăng tiến.

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