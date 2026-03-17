Tình trạng hiện tại của cụ ông cụt 2 tay sau màn 'đối đầu' rắn hổ mang ở Đà Nẵng

Đời sống 17/03/2026 11:07

Bị rắn hổ mang cắn, cụ ông ở TP Đà Nẵng khống chế sau đó dùng khuỷu tay đè và kẹp con rắn mang về nhà khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 17/3, đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết sức khỏe của bệnh nhân H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng), người bị rắn hổ mang cắn khi đi thăm ruộng, đã qua cơn nguy kịch.

Theo anh H.V.H. (40 tuổi, con trai ông T.), sự việc xảy ra vào trưa 15/3 khi cha anh ra đồng thăm ruộng lúa. Lúc này ông T. phát hiện một con rắn hổ mang nên bắt. Do bị cụt cả 2 tay, ông đã đưa chân dẫm, sau đó dùng khuỷu tay đè và kẹp con rắn nên bị cắn.

Tình trạng hiện tại của cụ ông cụt 2 tay sau màn 'đối đầu' rắn hổ mang ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Ông H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng) đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Bắt được rắn, ông T. kẹp bên khuỷu tay, kéo trên đường về đến khu dân cư, nhiều người hàng xóm hoảng hốt khi nhìn thấy. Lúc này, họ mới phát hiện ông đã bị rắn cắn ở khuỷu tay và lập tức báo cho gia đình.

Người thân nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Anh H. chia sẻ: “Khi thấy cha kẹp con rắn hổ mang về nhà và người dân nói ông đã bị cắn khiến tôi hốt hoảng, vội chở ông đi cấp cứu ngay”.

Theo anh H., cha anh câm điếc bẩm sinh. Cách đây hàng chục năm, ông không may gặp tai nạn khiến cả 2 cánh tay bị cụt. Mất đi đôi bàn tay, ông đã tập dùng khuỷu tay và chân để làm việc và có biệt tài bắt cá, lươn rất giỏi.

Gia đình ông T. có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình đã tiêu tốn khoảng 15 triệu đồng chi phí truyền huyết thanh kháng nọc rắn, nhiều danh mục thuốc và vật tư y tế nằm ngoài phạm vi bảo hiểm. Một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhằm giúp gia đình có thêm chi phí để trang trải việc điều trị cho ông T..

Tình trạng hiện tại của cụ ông cụt 2 tay sau màn 'đối đầu' rắn hổ mang ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Con rắn được người dân chụp hình lại. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, ngày 15/3, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đang điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Nạn nhân là một cụ ông 79 tuổi, trú xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng).

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hy hữu. Trong video, một người đàn ông lớn tuổi, dù bị khuyết cả hai bàn tay, đang đi bộ trên đường trong tình trạng kẹp chặt một con rắn hổ mang "khủng" ngay sát cơ thể.

Anh V.N., người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày, người đàn ông này trú tại xã Đại Lộc. Theo anh N., dù bị thương người đàn ông vẫn kẹp con rắn để mang về nhà và được người thân chở đến bệnh viện cấp cứu.

Bị rắn hổ mang cắn, cụ ông ở TP Đà Nẵng khống chế đưa về nhà, cảnh tượng cụ kéo lê con rắn "khủng" khiến nhiều người không khỏi khiếp sợ.

Xem thêm
Từ khóa:   bị rắn cắn bắt rắn hổ mang tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/3-19/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/3-19/3), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Thích ăn măng đến mấy cũng phải thuộc lòng những lưu ý này kẻo "rước họa vào thân"

Thích ăn măng đến mấy cũng phải thuộc lòng những lưu ý này kẻo "rước họa vào thân"

Dinh dưỡng 27 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 17/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 17/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đời người muốn bình an hãy tránh 4 tai họa này

Đời người muốn bình an hãy tránh 4 tai họa này

Không gian sống 1 giờ 34 phút trước
Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, lộc lá đầy tay, tiền vào như nước lũ, chạm đâu cũng ra vàng

Đúng 7 ngày tới (24/3), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, lộc lá đầy tay, tiền vào như nước lũ, chạm đâu cũng ra vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Quảng Trị: Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm chả bò

Quảng Trị: Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm chả bò

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 17/3/2026

3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn sau ngày 17/3/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

Chồng diễn viên phim Mai qua đời do đột quỵ, Trấn Thành gửi lời chia buồn

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quảng Trị: Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm chả bò

Quảng Trị: Khởi tố chủ cơ sở dùng hàn the làm chả bò

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, được bác sĩ đi ngang ép tim cứu sống

Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, được bác sĩ đi ngang ép tim cứu sống