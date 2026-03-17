Tình trạng hiện tại của cụ ông cụt 2 tay sau màn "đối đầu" rắn hổ mang ở Đà Nẵng

Theo anh H.V.H. (40 tuổi, con trai ông T.), sự việc xảy ra vào trưa 15/3 khi cha anh ra đồng thăm ruộng lúa. Lúc này ông T. phát hiện một con rắn hổ mang nên bắt. Do bị cụt cả 2 tay, ông đã đưa chân dẫm, sau đó dùng khuỷu tay đè và kẹp con rắn nên bị cắn.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 17/3, đại diện Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết sức khỏe của bệnh nhân H.T. (79 tuổi, trú tại xã Đại Lộc, Đà Nẵng), người bị rắn hổ mang cắn khi đi thăm ruộng, đã qua cơn nguy kịch.

Người thân nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam để cấp cứu ban đầu, sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Bắt được rắn, ông T. kẹp bên khuỷu tay, kéo trên đường về đến khu dân cư, nhiều người hàng xóm hoảng hốt khi nhìn thấy. Lúc này, họ mới phát hiện ông đã bị rắn cắn ở khuỷu tay và lập tức báo cho gia đình.

Anh H. chia sẻ: “Khi thấy cha kẹp con rắn hổ mang về nhà và người dân nói ông đã bị cắn khiến tôi hốt hoảng, vội chở ông đi cấp cứu ngay”.

Theo anh H., cha anh câm điếc bẩm sinh. Cách đây hàng chục năm, ông không may gặp tai nạn khiến cả 2 cánh tay bị cụt. Mất đi đôi bàn tay, ông đã tập dùng khuỷu tay và chân để làm việc và có biệt tài bắt cá, lươn rất giỏi.

Gia đình ông T. có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình đã tiêu tốn khoảng 15 triệu đồng chi phí truyền huyết thanh kháng nọc rắn, nhiều danh mục thuốc và vật tư y tế nằm ngoài phạm vi bảo hiểm. Một số nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhằm giúp gia đình có thêm chi phí để trang trải việc điều trị cho ông T..

Con rắn được người dân chụp hình lại. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, ngày 15/3, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đang điều trị cho một bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn. Nạn nhân là một cụ ông 79 tuổi, trú xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng).

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn clip ghi lại cảnh tượng hy hữu. Trong video, một người đàn ông lớn tuổi, dù bị khuyết cả hai bàn tay, đang đi bộ trên đường trong tình trạng kẹp chặt một con rắn hổ mang "khủng" ngay sát cơ thể.

Anh V.N., người đăng tải clip cho biết sự việc diễn ra vào sáng cùng ngày, người đàn ông này trú tại xã Đại Lộc. Theo anh N., dù bị thương người đàn ông vẫn kẹp con rắn để mang về nhà và được người thân chở đến bệnh viện cấp cứu.