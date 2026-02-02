Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường

Đời sống 02/02/2026 11:32

Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin về vụ việc có dấu hiệu bất thường, vợ bị sát hại, chồng bị trúng độc, nằm bất tỉnh trên giường ngủ.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào ngày 27/12/2025, người dân phát hiện thi thể chị N.T.H (SN 1987, trú tại thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê) trên giường ngủ ở nhà riêng, có nhiều điểm bất thường nên đã báo tin cho Công an xã Việt Khê.

Tại thời điểm chị H. được phát hiện đã tử vong, người dân cũng phát hiện chồng chị H. là Nguyễn Minh Tuấn nằm gần đó trong tình trạng hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc nặng. 

Nhận định vụ việc có dấu hiệu hình sự, Công an xã Việt Khê đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Phòng CSHS được chỉ đạo vào cuộc, phối hợp với Công an xã Việt Khê và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác lập chuyên án điều tra, làm rõ.

Vừa sát hại vợ tử vong, người chồng liền bị rắn độc cắn bất tỉnh trên giường - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, lực lượng phá án đã xác định nghi phạm sát hại chị N.T.H là Nguyễn Minh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã cúi đầu nhân tội.

Nguyễn Minh Tuấn khai nhận, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên đêm ngày 26/12/2025, vợ chồng Tuấn  xảy ra mâu thuẫn. Do bức xúc trước thái độ của vợ nên Tuấn dùng chăn chèn cổ, dùng 2 chân ghì chặt hai bên mạn sườn của chị N.T.H, đồng thời dùng tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở.

Trớ trêu thay, sau khi giết chị N.T.H xong, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên Tuấn phải bò vào nhà, sau đó bị ngất bên cạnh vợ.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Tuấn để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI vụ bé gái 12 tuổi mất tích 3 ngày: Phát hiện thi thể trôi trên sông Lam

Thông tin MỚI vụ bé gái 12 tuổi mất tích 3 ngày: Phát hiện thi thể trôi trên sông Lam

Trưa 1/2, lãnh đạo UBND xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết sau 3 ngày rời khỏi nhà, thi thể bé gái N.T.U.N. (12 tuổi, trú xã Lam Thành) đã được tìm thấy trên sông Lam.

