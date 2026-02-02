Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa tiến hành tiêu hủy một số lượng lớn giá đỗ 'bất tử' – vốn vẫn giữ được độ tươi ngon dù đã bị thu giữ hơn một tháng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng hóa chất kích thích độc hại trong sản xuất thực phẩm hiện nay.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 1/2, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng thành phố vừa phát hiện, bắt giữ số lượng lớn giá đỗ có sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine trong quá trình sản xuất.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra hai cơ sở sản xuất tại thôn Đại Lương, xã Gia Phúc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5 tấn giá đỗ được ủ trong hơn 700 lu nhựa tại cơ sở của ông N.C.B. và ông N.V.T..

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, giá đỗ được sản xuất bằng cách ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, còn gọi là “nước kẹo”.

Sáng 30/1, các lực lượng gồm công an, quản lý thị trường, viện kiểm sát và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ số giá đỗ vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

NÓNG: Bắt lái xe bán tải đánh gục người sau va chạm ở Tây Ninh, nạn nhân đã tử vong Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhật là tài xế đánh người đàn ông 64 tuổi tử vong sau va chạm giao thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-phat-hien-hon-5-tan-gia-o-ngam-chat-cam-o-hai-phong-752215.html