'Chị đẹp' Vu Văn Văn ngất xỉu trên sân khấu, phải nhập viện khẩn cấp

Sự cố Vu Văn Văn ngất xỉu khi đang biểu diễn trên sân khấu diễn ra vào tối 1/2 tại An Thuận, Quý Châu (Trung Quốc). Thời điểm đó cô đang tham gia chương trình ca nhạc tổng hợp tổ chức tại sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic An Thuận. Đây là sự kiện biểu diễn ngoài trời với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Ngô Khắc Quần, Trương Tín Triết và Từ Hoài Ngọc.

Trong phần trình diễn ca khúc Nguyên tội, Vu Văn Văn đã xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Khán giả tại hiện trường cho biết nữ ca sĩ liên tục chớp mắt, cơ thể có dấu hiệu mất thăng bằng và nhiều lần phải chống tay vào chân để giữ tư thế đứng. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục hoàn thành phần biểu diễn của mình.

Đến thời điểm chuyển cảnh sau khi đã hát tổng cộng 4 ca khúc, Vu Văn Văn quay lưng về phía khán giả, ngồi xổm trên sân khấu trong vài giây trước khi bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê.

Theo Guancha, nhiệt độ ngoài trời tại An Thuận vào tối 1-2 chỉ khoảng 2 độ. Sân khấu được đặt ngoài trời, trong khi trang phục biểu diễn của nữ ca sĩ khá mỏng. Trong lúc biểu diễn, tay cô run đến mức khó cầm chắc micro, song Vu Văn Văn vẫn nhắc nhở khán giả chú ý giữ ấm.

Khuya cùng ngày, phòng làm việc của Vu Văn Văn đăng tải thông báo trên Weibo, xác nhận nữ ca sĩ đã được đưa đến bệnh viện và hiện không nguy hiểm đến tính mạng, song vẫn cần tiếp tục nằm viện theo dõi.

Thực tế, đây không phải lần đầu Vu Văn Văn gặp vấn đề sức khỏe vì cường độ làm việc cao. Năm 2023, cô từng tiết lộ bản thân bị bệnh tới 3 lần trong năm, hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng.

Năm 2024, concert tại Singapore phải chịu ảnh hưởng vì cô bị mất giọng do cảm lạnh giao mùa. Cũng có tin cho biết trong năm này, cô từng ngã bất tỉnh trong nhà vệ sinh vào nửa đêm nhưng vẫn cố gắng chịu đựng một mình, không đánh thức người thân.

Đến năm 2025, tại concert ở Thành Đô, Vu Văn Văn thậm chí phải dùng liệu pháp khí dung và chích máu đầu ngón tay để gắng gượng lên sân khấu, không muốn phụ lòng khán giả.

Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh với điểm số gây thất vọng Bộ phim truyền hình “Tiểu thành đại sự” do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã chính thức khép lại với số điểm 6,4 trên Douban. Đây là mức đánh giá được xem là khá thấp so với kỳ vọng dành cho một dự án có quy mô lớn và ngôi sao hạng A đảm nhận vai nữ chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-ep-vu-van-van-ngat-xiu-tren-san-khau-phai-nhap-vien-khan-cap-752217.html