Triệu Lộ Tư livestream hỗ trợ nông dân suốt 6 tiếng đồng hồ

Sao quốc tế 31/01/2026 10:38

Mới đây, nữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Lộ Tư đã mở một buổi livestream hỗ trợ nông dân trên nền tảng mạng xã hội.

Chỉ sau 1 giờ phát sóng, doanh số bán hàng đã vượt mốc 10 triệu và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng bán hàng toàn nền tảng. Được biết, phần lớn nông sản được giới thiệu trong buổi livestream lần này đến từ quê hương Tứ Xuyên (Trung Quốc) của Triệu Lộ Tư.

Theo phía các tiểu thương, những sản phẩm được lựa chọn vào phòng livestream cần phải có thư giới thiệu từ chính quyền địa phương để đảm bảo đó là sản phẩm nông nghiệp được chính phủ hỗ trợ. Đồng thời, các tiểu thương cũng phải cung cấp thư cam kết, bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Theo thông báo trước đó, buổi livestream hỗ trợ nông dân lần này do Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Tứ Xuyên hướng dẫn, áp dụng chính sách “ngôi sao và người mua hàng không thu hoa hồng từ thương gia, nền tảng không thu phí dịch vụ đối với người mua, nền tảng không trích hoa hồng từ thương gia”.

Triệu Lộ Tư cũng tuyên bố trong livestream: “Từng đồng trong hoạt động hỗ trợ nông dân này đều sẽ được hoàn lại trực tiếp cho nông dân”.

Triệu Lộ Tư livestream hỗ trợ nông dân suốt 6 tiếng đồng hồ - Ảnh 1

Buổi livestream bán nông sản của Triệu Lộ Tư vừa bắt đầu giới thiệu sản phẩm chưa đầy 10 phút đã khiến món bánh nếp vàng “cháy hàng”.

Chỉ sau 1 tiếng, doanh thu các sản phẩm đã vượt mốc 10 triệu NDT. Trong suốt buổi phát sóng, gần 1.400 tấn trái cây được bán ra; tổng doanh thu các mặt hàng đã vượt 20 triệu NDT chỉ trong 3 tiếng, và đạt mốc 30 triệu NDT sau 6 tiếng livestream liên tục.

Trước những trường hợp cố ý hoàn hàng hoặc bình luận ác ý để phá hoại, Triệu Lộ Tư thẳng thắn nói: “Dù có ghét tôi đến đâu, cũng xin đừng dùng cách này để làm khổ người khác. Xiaohongshu có cơ chế bảo vệ hoàn tiền, và tôi cũng sẽ bù vào. Nhất định không để người bán và nông dân chịu thiệt”.

Mỹ nhân "Tinh hán xán lạn" nói thêm rằng, việc các nhãn hàng và nông dân tin tưởng giao sản phẩm cho cô đã là một rủi ro rất lớn, bởi vì có nhiều người thích cô nhưng cũng không ít người ghét. Trước đây, từng có tiền lệ các sản phẩm cô bán bị đánh giá xấu hàng loạt và hoàn hàng chỉ để công kích.

“Nếu ghét tôi, lần này xin nhịn một chút. Muốn làm gì thì làm ở chỗ khác, nhưng xin đừng làm ở đây. Làm ơn có chút lương tâm”, Triệu Lộ Tư nói.

Triệu Lộ Tư livestream hỗ trợ nông dân suốt 6 tiếng đồng hồ - Ảnh 2

Về việc hỗ trợ nông dân bán hàng mà không nhận tiền, Triệu Lộ Tư chia sẻ: “Tôi là người sống khá tình cảm. Nếu có ai nói nhờ tôi giới thiệu giúp thứ gì đó, tôi thấy cũng không sao, vì vốn dĩ đâu phải họ thật sự cần tôi.

Nhưng đã có nhiều sản phẩm như vậy, tới 70 sản phẩm, thì rõ ràng là họ cần tôi đứng ra nói cho mọi người biết về những sản phẩm này. Tôi thấy đó là điều cần thiết.

Vì sao tôi không kiếm tiền? Vì tôi có con đường kiếm tiền của riêng mình. Tôi là diễn viên, tôi không cần kiếm tiền từ những người đến xem livestream hôm nay, càng không cần kiếm tiền từ nông dân. Việc này không phải là nguồn thu nhập thường ngày của tôi”.

Nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'

Nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, loạt hình ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không cần tạo hình cầu kỳ hay trang phục lộng lẫy, nữ diễn viên vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'

Nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'

Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội

Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội

Vương Hạc Đệ mở concert tại Ma Cao, Triệu Lộ Tư bất ngờ góp mặt 'gây bão' mạng xã hội

Vương Hạc Đệ mở concert tại Ma Cao, Triệu Lộ Tư bất ngờ góp mặt 'gây bão' mạng xã hội

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Đóng giả Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư livestream bán hàng thu hàng triệu tệ

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/2), 3 con giáp bạc vàng phủ phê, cát tường như ý, đếm đến mỏi mắt, phất lên nhanh chóng

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/2), 3 con giáp bạc vàng phủ phê, cát tường như ý, đếm đến mỏi mắt, phất lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 0h ngày 1/2/2026, 3 con giáp đón người bí ẩn mang tiền đến cho, sống không lo nghĩ, làm sương sương cũng giàu

Đúng 0h ngày 1/2/2026, 3 con giáp đón người bí ẩn mang tiền đến cho, sống không lo nghĩ, làm sương sương cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/2-2/2/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/2-2/2/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
4 loại thức uống "khắc tinh" của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời

4 loại thức uống "khắc tinh" của đột quỵ, uống đúng cách để bảo vệ mạch máu suốt đời

Sức khỏe 2 giờ 7 phút trước
'Rùng mình' phát hiện hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội

'Rùng mình' phát hiện hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Kim Thần gây tai nạn rồi bỏ trốn, tiêu tan sự nghiệp ở tuổi 36?

Kim Thần gây tai nạn rồi bỏ trốn, tiêu tan sự nghiệp ở tuổi 36?

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Từ nay đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, của cải tăng cao, làm đâu thắng đó, Phát Tài siêu giàu

Từ nay đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, của cải tăng cao, làm đâu thắng đó, Phát Tài siêu giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Ô tô mất lái lao xuống suối khiến 2 người tử vong: Tiết lộ danh tính các nạn nhân

Ô tô mất lái lao xuống suối khiến 2 người tử vong: Tiết lộ danh tính các nạn nhân

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái sơ sinh bị vùi trong vườn cao su

Thông tin MỚI vụ bé gái sơ sinh bị vùi trong vườn cao su

Đời sống 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Chiều ngày 30/1/2026: Thế giới lao dốc, vàng nhẫn giảm tới 9,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 31/1/2026: Vàng SJC giảm sâu gần 20 triệu đồng sau 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 31/1/2026: Vàng SJC giảm sâu gần 20 triệu đồng sau 2 ngày

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kim Thần gây tai nạn rồi bỏ trốn, tiêu tan sự nghiệp ở tuổi 36?

Kim Thần gây tai nạn rồi bỏ trốn, tiêu tan sự nghiệp ở tuổi 36?

Chương Nhược Nam 'lột xác' tại show diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu Givenchy

Chương Nhược Nam 'lột xác' tại show diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu Givenchy

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'

Nhan sắc ngọt ngào của Triệu Lộ Tư khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên'

Chồng Từ Hy Viên từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ

Chồng Từ Hy Viên từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ