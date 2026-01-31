Triệu Lộ Tư livestream hỗ trợ nông dân suốt 6 tiếng đồng hồ

Theo phía các tiểu thương, những sản phẩm được lựa chọn vào phòng livestream cần phải có thư giới thiệu từ chính quyền địa phương để đảm bảo đó là sản phẩm nông nghiệp được chính phủ hỗ trợ. Đồng thời, các tiểu thương cũng phải cung cấp thư cam kết, bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Chỉ sau 1 giờ phát sóng, doanh số bán hàng đã vượt mốc 10 triệu và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng bán hàng toàn nền tảng. Được biết, phần lớn nông sản được giới thiệu trong buổi livestream lần này đến từ quê hương Tứ Xuyên (Trung Quốc) của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư cũng tuyên bố trong livestream: “Từng đồng trong hoạt động hỗ trợ nông dân này đều sẽ được hoàn lại trực tiếp cho nông dân”.

Theo thông báo trước đó, buổi livestream hỗ trợ nông dân lần này do Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Tứ Xuyên hướng dẫn, áp dụng chính sách “ngôi sao và người mua hàng không thu hoa hồng từ thương gia, nền tảng không thu phí dịch vụ đối với người mua, nền tảng không trích hoa hồng từ thương gia”.

Buổi livestream bán nông sản của Triệu Lộ Tư vừa bắt đầu giới thiệu sản phẩm chưa đầy 10 phút đã khiến món bánh nếp vàng “cháy hàng”.

Chỉ sau 1 tiếng, doanh thu các sản phẩm đã vượt mốc 10 triệu NDT. Trong suốt buổi phát sóng, gần 1.400 tấn trái cây được bán ra; tổng doanh thu các mặt hàng đã vượt 20 triệu NDT chỉ trong 3 tiếng, và đạt mốc 30 triệu NDT sau 6 tiếng livestream liên tục.

Trước những trường hợp cố ý hoàn hàng hoặc bình luận ác ý để phá hoại, Triệu Lộ Tư thẳng thắn nói: “Dù có ghét tôi đến đâu, cũng xin đừng dùng cách này để làm khổ người khác. Xiaohongshu có cơ chế bảo vệ hoàn tiền, và tôi cũng sẽ bù vào. Nhất định không để người bán và nông dân chịu thiệt”.

Mỹ nhân "Tinh hán xán lạn" nói thêm rằng, việc các nhãn hàng và nông dân tin tưởng giao sản phẩm cho cô đã là một rủi ro rất lớn, bởi vì có nhiều người thích cô nhưng cũng không ít người ghét. Trước đây, từng có tiền lệ các sản phẩm cô bán bị đánh giá xấu hàng loạt và hoàn hàng chỉ để công kích.

“Nếu ghét tôi, lần này xin nhịn một chút. Muốn làm gì thì làm ở chỗ khác, nhưng xin đừng làm ở đây. Làm ơn có chút lương tâm”, Triệu Lộ Tư nói.

Về việc hỗ trợ nông dân bán hàng mà không nhận tiền, Triệu Lộ Tư chia sẻ: “Tôi là người sống khá tình cảm. Nếu có ai nói nhờ tôi giới thiệu giúp thứ gì đó, tôi thấy cũng không sao, vì vốn dĩ đâu phải họ thật sự cần tôi.

Nhưng đã có nhiều sản phẩm như vậy, tới 70 sản phẩm, thì rõ ràng là họ cần tôi đứng ra nói cho mọi người biết về những sản phẩm này. Tôi thấy đó là điều cần thiết.

Vì sao tôi không kiếm tiền? Vì tôi có con đường kiếm tiền của riêng mình. Tôi là diễn viên, tôi không cần kiếm tiền từ những người đến xem livestream hôm nay, càng không cần kiếm tiền từ nông dân. Việc này không phải là nguồn thu nhập thường ngày của tôi”.