Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội

Sao quốc tế 22/01/2026 08:30

Theo truyền thông, mới đây, nhiều cư dân mạng đã bắt gặp Triệu Lộ Tư mở quầy bán bánh trứng nướng ven đường ở Hải Nam (Trung Quốc).

Trong những hình ảnh đang lan truyền, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư tự tay làm bánh, còn thân thiện chụp hình, trò chuyện và tặng kẹo hồ lô cho người qua đường.

Những người gặp Triệu Lộ Tư ngoài đời khen cô xinh đẹp, dễ gần, không hề có một chút thái độ ngôi sao. Nhiều khán giả suy đoán, có thể nữ diễn viên đang trải nghiệm cuộc sống để chuẩn bị cho vai diễn mới.

Tuy nhiên, một số fan giải thích, Triệu Lộ Tư đã nhiều lần công khai bày tỏ tình yêu với cuộc sống bình dân. Cô từng thẳng thắn chia sẻ trong các buổi livestream về việc muốn mở một quầy hàng rong để kiếm sống trong tương lai.

Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội - Ảnh 1Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội - Ảnh 2Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội - Ảnh 3

Vào tháng 12/2024, khi đang quay phim “Người yêu”, Triệu Lộ Tư đột ngột gặp vấn đề sức khỏe, cô bị bắt gặp ngồi xe lăn đi khám. Phòng làm việc (studio) sau đó thông báo Triệu Lộ Tư sẽ tạm dừng hoạt động. Kết quả chẩn đoán cho thấy, cô mắc trầm cảm nặng và rối loạn lo âu do áp lực công việc kéo dài.

Hai tháng sau, Triệu Lộ Tư dần trở lại với công việc nhưng lịch trình của cô thưa thớt, chủ yếu là hoạt động quảng bá cùng một số nhãn hàng. Nữ diễn viên không xuất hiện ở các sự kiện giải trí, thảm đỏ công khai trong suốt hơn nửa năm.

Đến tháng 8/2025, Triệu Lộ Tư gây chấn động khi tố cáo công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment (Ngân Hà Khốc Ngu) chèn ép, rút tiền từ studio cá nhân của cô, khiến cô chịu thiệt hại cả về tài chính lẫn sức khỏe.

Loạt ảnh Triệu Lộ Tư đi bán hàng rong đang gây bão mạng xã hội - Ảnh 4

 

Dù sự việc gây xôn xao dư luận, cả Triệu Lộ Tư và công ty Ngân Hà Khốc Ngu đều không nộp đơn kiện. Song, trong thời gian mâu thuẫn này, các hoạt động của Triệu Lộ Tư bị hạn chế rất nhiều. Điều bất ngờ là bộ phim tình cảm do Triệu Lộ Tư hợp tác với Trần Vỹ Đình lên sóng vào tháng 9.2025 đã đạt thành công vang dội, giúp nữ diễn viên lật ngược tình thế.

Đầu tháng 11/2025, tại concert kỷ niệm sinh nhật 27 tuổi, Triệu Lộ Tư tuyên bố thành lập studio mới và gia nhập công ty mới. Cô bật khóc nói rằng, 2 tháng trước từng nghĩ mình không thể tiếp tục làm diễn viên vì tình hình quá khó khăn.

Cuối tháng 12/2025, Triệu Lộ Tư tham dự sự kiện đêm hội “Tinh quang đại thưởng” của Tencent Video, là nghệ sĩ xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ. Sự kiện này cũng đánh dấu màn trở lại chính thức của Triệu Lộ Tư tại một sự kiện lớn của giới giải trí sau khi trải qua nhiều biến cố.

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

