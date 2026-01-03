Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư mới đây đã trở thành tâm điểm tranh luận khi tham gia trào lưu 'vũ điệu nũng nịu' đang gây sốt trên mạng xã hội.

Trong buổi phát sóng trực tiếp mừng năm mới cùng bạn bè, Triệu Lộ Tư không chỉ thể hiện điệu nhảy đáng yêu mà còn có phát ngôn khiến người hâm mộ nhóm nhạc TWS tức giận.

Theo đoạn livestream được chia sẻ rộng rãi, khi chuẩn bị bật nhạc, Triệu Lộ Tư nói: "Bình thường ban ngày tôi không thể làm mấy thứ như thế này, tôi cảm thấy nó giống như ruồi bay vậy… Nhưng hôm nay tôi làm là vì tôi biết những người ghét tôi xem sẽ thấy khó chịu". Nữ diễn viên thậm chí còn gọi điệu nhảy này là "vũ điệu muỗi".

Ngay sau đó, phát ngôn này đã khiến nhiều fan TWS - nhóm nhạc Hàn Quốc trình bày ca khúc gốc của trào lưu tỏ ra bất bình. Họ cho rằng việc ví bài hát "giống ruồi" là thiếu tôn trọng, xúc phạm đến nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc của nhóm. Nhiều người yêu cầu Triệu Lộ Tư công khai xin lỗi.

Ngược lại, fan của nữ diễn viên lại lên tiếng bênh vực, cho rằng cô chỉ nói đùa, từ "ruồi" nhằm miêu tả động tác chứ không có ý chê bai bài hát. Tranh cãi giữa hai bên khiến tên của Triệu Lộ Tư nhanh chóng leo lên top tìm kiếm Weibo trong ngày đầu năm mới.

Bên cạnh lùm xùm phát ngôn, Triệu Lộ Tư cũng mang đến tin vui cho người hâm mộ. Sau gần một năm vắng bóng, nữ diễn viên tiết lộ trong livestream rằng đã xem qua một số kịch bản mới và chuẩn bị tham gia dự án phim kế tiếp. Thông tin này khiến nhiều fan phấn khởi, kỳ vọng vào màn tái xuất của cô trên màn ảnh nhỏ trong năm 2026.

Trào lưu "vũ điệu nũng nịu" vốn khởi nguồn từ màn trình diễn của TWS đang tạo nên cơn sốt toàn cầu, được nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng tham gia. Tuy nhiên, sự việc của Triệu Lộ Tư cũng là lời nhắc rằng trong thời đại mạng xã hội, mọi phát ngôn của người nổi tiếng đều dễ trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ sau vài giây.

