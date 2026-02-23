Nhóm cướp cải trang thành cảnh sát, kích nổ xe bọc thép chở tiền gây ra vụ tấn công táo bạo giữa ban ngày

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn ngay trước 8h ngày 9/2, trên Quốc lộ 613, tuyến đường chính nối Brindisi và Lecce ở miền nam nước Ý. Nhóm tội phạm đã chặn đường bằng những chiếc xe đang bốc cháy và thậm chí còn nổ súng vào cảnh sát trong một vụ tấn công táo bạo giữa ban ngày.

