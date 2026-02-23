Nhóm cướp cải trang thành cảnh sát, kích nổ xe bọc thép chở tiền gây ra vụ tấn công táo bạo giữa ban ngày

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn ngay trước 8h ngày 9/2, trên Quốc lộ 613, tuyến đường chính nối Brindisi và Lecce ở miền nam nước Ý. Nhóm tội phạm đã chặn đường bằng những chiếc xe đang bốc cháy và thậm chí còn nổ súng vào cảnh sát trong một vụ tấn công táo bạo giữa ban ngày.
Video 2 giờ 46 phút trước

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý