Sốc: Nữ vlogger ẩm thực tử vong thương tâm sau khi ăn phải "cua quỷ" cực độc

Trong hai video được đăng tải vào ngày 4/2, Emma Amit, 51 tuổi, đã quay cảnh cô và bạn bè câu cá ở một cái hồ, sau đó cùng nhau nấu nhiều loại hải sản với nước cốt dừa trên bếp ngoài trời. Video cuối cùng kết thúc bằng cảnh cô cắn một con ốc biển. Chất độc trong cua phát huy tác dụng nhanh chóng.

