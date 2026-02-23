Động cơ gặp sự cố giữa không trung, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, rất may 80 hành khách đều an toàn

Chiếc Boeing 737 của hãng Arik Air đang bay từ Lagos đến Port Harcourt thì gặp sự cố với động cơ số 1 vào ngày 11/2. Máy bay đang hạ độ cao xuống sân bay quốc tế Port Harcourt, Omagwa, khi sự cố xảy ra và như một biện pháp phòng ngừa, phi hành đoàn đã phải chuyển hướng an toàn đến Benin.

