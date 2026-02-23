Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì 'sinh quý tử', chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: 'Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Tâm sự gia đình 23/02/2026 10:58

Lam đau khổ lắm, nhưng cô không dám ly hôn cũng bởi vì 3 đứa con còn quá nhỏ dại. Trên hết là từ khi sinh con thì Lam nghỉ việc ở nhà nội trợ nên cô không vững kinh tế, chứ nếu không cô cũng ly hôn, giải thoát cho chính mình.

Bình là người chồng gia trưởng, còn cổ hủ giữ tư tưởng ''trọng nam khinh nữ''. Lúc yêu thì Lam chẳng hề hay biết chồng mình là người như vậy, chỉ khi cô lần lượt sinh 3 đứa con gái thì chồng bắt đầu khó chịu, thường xuyên gắt gỏng với vợ con.

6 năm hôn nhân đối với Lam chẳng khác gì địa ngục khi hạnh phúc quá ít mà khổ đau thì nhiều. Chỉ vì chuyện sinh con gái mà cô bị chồng mắng chửi vô dụng, bất tài.

 

 

''Tôi đúng là bất hạnh, chỉ vì cô mà về nhà tôi không có người chống gậy. 3 đứa con gái thì làm ăn được gì, chẳng khác nào vịt giời, bé ăn hại lớn bay đi cả''.

Rồi cái điều mà Lam lo lắng cũng xảy ra khi chồng ngoại tình, qua lại với cô gái trẻ. Thậm chí còn làm cô ta mang thai, khi biết cô bồ mang thai con trai thì Bình thừa nhận chuyện ngoại tình, nhưng không xấu hổ mà còn đi khoe khoang với mọi người.

Lam đau khổ lắm, nhưng cô không dám ly hôn cũng bởi vì 3 đứa con còn quá nhỏ dại. Trên hết là từ khi sinh con thì Lam nghỉ việc ở nhà nội trợ nên cô không vững kinh tế, chứ nếu không cô cũng ly hôn, giải thoát cho chính mình.

Rồi cũng đến ngày cô bồ sinh con trai, Bình sung sướng lắm, cười hớn ha hớn hở, ngày nào ở bên cạnh bồ để chăm sóc. Nhìn cảnh đó mà Lam ứa nước mắt, chỉ vì cô sinh con gái nên ngày trở dạ chồng mặc kệ, khi con ra đời anh ta cũng không thèm bế bồng. Giờ có con trai thì chồng cô còn tuyên bố:

''1 đứa con trai bằng cả trăm cô con gái. Đây mới là con vàng, con bạc, đáng được yêu thương''.

Chưa dừng ở đó, nhân ngày đầy tháng của đứa con trai thì anh ta tổ chức tiệc rất lớn. Mục đích của anh ta là muốn ly hôn với Lam để danh chính ngôn thuận cưới nhân tình về thế chỗ. Lúc buổi tiệc đang diễn ra thì Bình chạy đến ôm lấy nhân tình rồi tuyên bố với tất cả mọi người:

Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì 'sinh quý tử', chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: 'Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

''Đây là người phụ nữ tôi yêu, cô ấy đã chịu thiệt thòi để sinh cho tôi đứa con trai. Nên hôm nay có mọi người ở đây, tôi sẽ thưởng nóng cho cô ấy 1 tỷ''.

Lúc đó ai cũng xì xào về sự mạnh tay của Bình dành cho bồ. Còn Lam thì cô không ngờ người chồng gia trưởng, bội bạc của mình lại có thể hành xử như vậy. 3 đứa con gái của cô sinh ra chỉ vì chồng gia trưởng nên không có sự quan tâm, đến hộp sữa, cái bỉm cho con chồng còn tiếc tiền mua thế mà giờ lại hào phóng như thế với hai mẹ con nhân tình. Trước sự âu yếm chồng dành cho cô bồ thì Lam lại ôm bụng cười nắc nẻ khiến Bình sốc:

''Cô bị điên rồi hả? Sao lại cười ngây dại như vậy hả?''.

''Tôi cười vì thấy anh quá đáng thương. Nuôi con tu hú mà sao anh hào phóng thế, trong khi đó con đẻ của mình thì anh lại keo kiệt''.

''Cô nói linh tinh cái gì thế hả?".

''Anh vẫn không hiểu sao, đứa bé mà bồ anh sinh ra đâu phải con của anh. Cô ta đã cặp kè với người đàn ông khác có thai rồi bắt anh đổ vỏ đấy. Trong tay tôi đang có giấy xét nghiệm ADN rồi. Giờ thì anh thấy anh đáng thương không? Anh phản bội vợ con rồi lại bị chính cô bồ mà anh coi trọng cắm sừng''.

Lúc này thì Bình khuôn mặt trắng bệt, anh quay sang nhìn bồ thì thấy cô ta run rẩy ú ớ:

''Anh tha lỗi cho em, đằng nào anh nói chỉ cần có con trai. Vậy thì hãy xem như con ruột của anh đi''.

''Cô... Cô dám lừa tôi à?".

Nhìn cảnh chồng và bồ như thế mà Lam thấy hả hê vô cùng. Bao lâu nay Lam nhẫn nhịn cũng là chờ đến ngày hôm nay, rõ ràng Lam nhận ra chồng mình quá khao khát đứa con trai nên chẳng nghi ngờ gì khi đứa bé mà bồ sinh ra lại chẳng giống anh ta ở điểm nào.

Trong khi đó 3 cô con gái thì lại giống bố như đúc, thấy lạ ở điểm đó nên nhân lúc bồ và chồng không để ý thì Lam đã lén lấy tóc của chồng mình và ''con hờ'' của anh ta đi xét nghiệm, không ngờ kết quả đúng như dự đoán.

Khiến chồng nhìn thấu bộ mặt thật của bồ thì lần này Lam nhất định sẽ ly hôn. Cô sẽ dắt 3 đứa con gái về ngoại ở, cô sẽ đi làm trở lại rồi kiếm tiền nuôi con. Với Lam ngay lúc này thoát khỏi gã chồng gia trưởng, ngoại tình, chưa bao giờ cô thấy lòng mình thanh thản, yên bình đến thế.

Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Linh cô đơn lắm, nhiều lúc đêm ngủ cô nhớ chồng chỉ biết lôi chiếc áo của chồng ra để ngửi lấy mùi của chồng cho đỡ nhớ. Giận chồng lắm nhưng Linh không cho phép mình mở miệng trách chồng vô tâm, bởi cô biết suy cho cùng thì chồng cũng lao lực để kiếm tiền lo cho gia đình, cho mẹ con cô.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đòi bỏ vợ sau một thập kỷ chung sống, người chồng quỵ ngã, khóc nấc khi nhìn thấy thứ vợ đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm

Đòi bỏ vợ sau một thập kỷ chung sống, người chồng quỵ ngã, khóc nấc khi nhìn thấy thứ vợ đã âm thầm chịu đựng suốt 10 năm

Tâm sự 35 phút trước
Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê.

Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê.

Món ngon mỗi ngày 36 phút trước
Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

Sao quốc tế 36 phút trước
Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì "sinh quý tử", chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: "Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Thưởng nóng 1 tỷ cho nhân tình vì "sinh quý tử", chồng tái mặt khi vợ đưa tờ giấy xét nghiệm: "Nuôi con tu hú mà anh hào phóng quá!

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả một câu khiến đối phương "câm nín" vì nể phục

Bị chồng cũ mỉa mai nhan sắc, mẹ đơn thân đáp trả một câu khiến đối phương "câm nín" vì nể phục

Tâm sự 55 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 23/2/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Vì sao Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa vừa khai máy đã bị chê bai thậm tệ?

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

'Người hùng' kể giây phút lao thuyền trong đêm cứu 6 người vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng' sau ngày mai (24/2/2026), tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Tin lời vợ nịt bụng để "giấu bụng bầu" đi làm, người chồng khóc nghẹn khi nghe bác sĩ thông báo về đứa trẻ

Tin lời vợ nịt bụng để "giấu bụng bầu" đi làm, người chồng khóc nghẹn khi nghe bác sĩ thông báo về đứa trẻ

Tự hào cưới được vợ "hiền như bụt", chú rể ngã ngửa trước danh tính đoàn khách lạ náo loạn ngày cưới

Tự hào cưới được vợ "hiền như bụt", chú rể ngã ngửa trước danh tính đoàn khách lạ náo loạn ngày cưới

Hớt hải vào viện vì tin chồng ngã xe, tôi "hóa đá" thấy bố đẻ đang thẳng tay "tẩn" chồng mình một trận lôi đình.

Hớt hải vào viện vì tin chồng ngã xe, tôi "hóa đá" thấy bố đẻ đang thẳng tay "tẩn" chồng mình một trận lôi đình.

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng chưa kịp mừng rỡ đã "rụng rời" khi biết chủ nhân thực sự

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng chưa kịp mừng rỡ đã "rụng rời" khi biết chủ nhân thực sự

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "muốn độn thổ" khi biết mình mới là kẻ thứ ba

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "muốn độn thổ" khi biết mình mới là kẻ thứ ba