Đừng vứt vỏ hành tây đi! Bạn đang ném bỏ "kho báu" sức khỏe mà không hề hay biết

Nếu được làm sạch và sử dụng đúng cách, vỏ hành tây không chỉ giúp tăng giá trị dinh dưỡng của bữa ăn mà còn góp phần giảm lãng phí thực phẩm.

Trong căn bếp của nhiều gia đình, vỏ hành tây thường được xem là phần không thể sử dụng và loại bỏ nhanh chóng. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng gần đây đã tìm thấy lớp vỏ khô, tinh chất này lại chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa và chất xơ – những thành phần quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch, tiêu hóa và chuyển hóa.

Lớp vỏ ngoài của hành tây sở hữu đặc tính kháng khuẩn tự nhiên rất mạnh, giúp cơ thể chống lại các loại vi khuẩn và nấm gây hại. Trong dân gian, nước vỏ hành tây thường được dùng để súc miệng giúp giảm viêm họng hoặc dùng để rửa ngoài da nhằm điều trị các vết thương nhẹ, mụn nhọt và tình trạng ngứa ngáy. Đây là phương pháp hỗ trợ điều trị các triệu chứng viêm nhiễm nhẹ mà không cần lạm dụng thuốc kháng sinh.

Vỏ hành tây có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ

Vỏ hành tây có thể được dùng để pha trà như một thức uống thảo mộc đơn giản, giúp thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ. Phần vỏ này chứa L-tryptophan - axit amin liên quan đến quá trình điều hòa giấc ngủ – có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và giúp cơ thể dễ đi vào trạng thái nghỉ ngơi hơn khi sử dụng hợp lý.

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào

Vỏ hành tây chứa hàm lượng Quercetin cực cao – một loại flavonoid có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Hợp chất này giúp cơ thể tiêu diệt các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm tình trạng viêm nhiễm mãn tính. Việc sử dụng nước sắc từ vỏ hành tây thường xuyên được xem là liệu pháp tự nhiên để bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý nguy hiểm và làm chậm quá trình lão hóa một cách hiệu quả.

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng Quercetin trong vỏ hành tây có tác dụng làm giãn mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Điều này giúp giảm áp lực lên thành mạch, hỗ trợ ổn định huyết áp cho những người bị cao huyết áp kinh niên. Đồng thời, các dưỡng chất này còn giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hoặc các bệnh lý về tim.

Một số lưu ý khi sử dụng vỏ hành tây

Để tận dụng tối đa các lợi ích và công dụng của vỏ hành tây, bạn nên tham khảo một số lưu ý khi sử dụng vỏ hành tây như sau:

Trước khi sử dụng, hãy làm sạch vỏ hành tây một cách kỹ càng và đảm bảo chúng không có nấm mốc. Bảo quản ở những nơi thoáng mát, khô ráo nếu bạn chưa sử dụng ngay.

Tùy vào giống hành mà vỏ hành tây có thể cho ra màu sắc khác nhau. Do đó bạn có thể làm nhiều thí nghiệm với nhiều loại vỏ hành tây để có nhiều sự lựa chọn màu sắc hơn khi nhuộm vải bằng vỏ hành.

Vỏ hành tây khi kết hợp với các loại nguyên liệu khác như tỏi hoặc giấm cũng có thể nâng cao hiệu quả làm sạch hoặc xua đuổi côn trùng của nó.