Dương Dương trở lại màn ảnh với dự án cổ trang mới, gây ý kiến trái chiều vì lý do này

23/02/2026

Ngay sau khi Weibo chính thức của dự án phim truyền hình Không Nhường Giang Sơn công bố Dương Dương đảm nhận vai đại nam chủ Lý Sất, mạng xã hội xứ Trung đã bùng nổ những luồng ý kiến trái chiều.

Mới đây, đoàn làm phim Bất Nhượng Giang Sơn đã chính thức công bố Dương Dương đảm nhận vai nam chính, đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên với dòng phim cổ trang sau một thời gian tập trung cho các dự án hiện đại. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là người hâm mộ yêu thích hình tượng cổ trang từng làm nên tên tuổi của Dương Dương.

Nhiều ý kiến cho rằng việc có quá nhiều nhân sự ở các khâu then chốt như đạo diễn Phí Chấn Tường, Vương Văn Đào, Minh Diễm hay biên kịch Trương Vân Tiêu và Từ Ngọc dễ dẫn đến tình trạng "lắm thầy thối ma". Netizen lo sợ bộ phim sẽ rơi vào cảnh thiếu thống nhất về mặt phong cách nghệ thuật, khi mỗi đạo diễn có một tư duy hình ảnh riêng biệt, còn kịch bản lại bị xé lẻ bởi nhiều bàn tay nhào nặn. Đặc biệt, với một tác phẩm kết hợp phức tạp giữa quyền mưu cung đình và đấu tranh quân sự như nguyên tác của Tri Bạch, việc giữ được "cốt cách" của nhân vật Lý Sất là một thử thách cực lớn.

Thậm chí, trên các diễn đàn phim ảnh, không ít tin đồn cho rằng sự xuất hiện của đạo diễn lừng danh Phí Chấn Tường, người đứng sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn  thực chất chỉ là "chiêu bài" để giúp bộ phim dễ dàng đi qua các cửa ải kiểm duyệt gắt gao của Tổng cục Điện ảnh. Họ nghi ngại ông chỉ đứng tên để bảo chứng cho "lý lịch" chính kịch của phim, trong khi các đạo diễn ít tên tuổi hơn mới là người trực tiếp thực hiện trên phim trường nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

Dẫu vậy, nếu nhìn nhận một cách khách quan, sự lo lắng này có phần hơi thái quá. Trong bối cảnh "mùa đông" của ngành phim truyền hình, việc Tencent dồn lực lượng tinh nhuệ vào một dự án S+ cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc và tham vọng chiếm lĩnh thị trường. Việc chia tổ quay dưới sự giám sát của một Tổng đạo diễn giàu kinh nghiệm như Phí Chấn Tường thực tế là quy trình chuẩn của các dự án bom tấn nhằm đảm bảo chuyên môn hóa từng phân đoạn, từ đại cảnh chiến trường đến tâm lý nhân vật.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Bất Nhượng Giang Sơn là dự án cổ trang - quyền mưu được đầu tư quy mô, do đạo diễn Phí Chấn Tường và Minh Diễm cầm trịch, đồng đạo diễn Vương Văn Đào. Phần kịch bản do tổng biên kịch Trương Vân Tiêu và biên kịch Từ Ngọc đảm nhiệm, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tri Bạch. 

Tác phẩm lấy bối cảnh thời loạn, xoay quanh hành trình trưởng thành của nhân vật Lý Sất. Từ một thiếu niên phiêu bạt giang hồ cùng sư phụ Trường Mi, Lý Sất từng bước dấn thân vào vòng xoáy quyền lực, binh biến và mưu lược. Sau khi gia nhập học viện Tứ Diệp tại Ký Châu, anh phải đối mặt với sự chèn ép và thử thách, nhưng cũng chính tại đây, Lý Sất khẳng định được trí tuệ, bản lĩnh và kết giao với Hạ Hầu Trác - con trai Võ Thân vương.

Câu chuyện phát triển theo hướng ngày càng căng thẳng khi Lý Sất bị cuốn vào những âm mưu tranh đoạt quyền lực. Từ việc phá giải các nhiệm vụ nguy hiểm, ổn định nội bộ doanh trại Yến Sơn cho đến khi ra tiền tuyến chống lại sự xâm lược của nước láng giềng phương Bắc, nhân vật này dần trở thành mắt xích quan trọng trong cục diện thiên hạ. 

Đỉnh điểm là khi Lý Sất bị Võ Thân vương nghi kỵ, truy sát, buộc phải giả chết để thoát thân và chờ thời cơ phản công, lựa chọn con đường dùng chiến tranh để chấm dứt chiến tranh nhằm bảo vệ bách tính Ký Châu.

