Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Sao quốc tế 26/08/2025 07:15

Dương Dương bất ngờ công khai thừa nhận mình mắc chứng “hội chứng va chạm khớp háng”.

Sau gần hai năm ở ẩn, Dương Dương bất ngờ trở lại và nhanh chóng “gây sốt” với bộ phim mới. Trong lúc người hâm mộ còn đang phấn khích vì sự trở lại ngoạn mục ấy, nam diễn viên bất ngờ công khai thừa nhận mình mắc chứng “hội chứng va chạm khớp háng”.

Anh tiết lộ rằng trong chân trái đang phải gắn tới 3 chiếc đinh cố định, khiến việc vận động, đặc biệt là đóng phim võ hiệp, trở thành thử thách vô cùng khó khăn. Không giấu giếm, Dương Dương thẳng thắn chia sẻ: “Phục hồi chức năng cho chân trái có lẽ tôi sẽ phải làm cả đời”.

Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại - Ảnh 1

Thông tin này khiến người hâm mộ bàng hoàng, bởi từ trước đến nay, anh vẫn luôn xuất hiện với hình ảnh mạnh mẽ, dẻo dai và đầy năng lượng trên màn ảnh.

Từ ngày khởi nghiệp, Dương Dương đã tham gia hàng loạt tác phẩm cổ trang – tiên hiệp, nơi anh thường xuyên phải thực hiện những cảnh quay hành động mạo hiểm. Khán giả quen thuộc với hình ảnh một nam thần thân pháp nhanh nhẹn, kiếm thuật uyển chuyển, các pha võ thuật dứt khoát. Từ năm 2023 khi quay phim, anh đã nhiều lần bị bắt gặp chống chân tập tễnh sau hậu trường.

Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại - Ảnh 2

Khi đó, không ít người nghi ngờ anh tái phát chấn thương cũ. Nhưng vì Dương Dương không đưa ra lời giải thích cụ thể, nhiều fan đã lầm tưởng rằng anh đã bình phục hoàn toàn. Thực chất, nam diễn viên đã phải gồng mình chịu đựng những cơn đau để hoàn thành vai diễn đến khi bộ phim đóng máy.

Nhìn xuống đôi chân trái nhỏ hơn chân phải hẳn một vòng, Dương Dương chỉ có thể chua xót thừa nhận: “Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự nghĩ rằng mình không thể đi nổi nữa.” Dẫu vậy, anh không để mình gục ngã mà vẫn mạnh mẽ động viên bản thân: “Mất mát cũng là một cơ hội để trưởng thành”.

Từ khóa:   Dương Dương sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

