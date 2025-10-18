Đang đi bộ, người đàn ông bị nhóm đối tượng lạ mặt cướp đồng hồ Rolex, 2 chiếc vòng tay vàng và nhiều đồ trang sức
Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h40 chiều tại khu nhà 1100 đường Hacienda Place, theo Sở Cảnh sát Quận Los Angeles. Theo đó, một người đàn ông được cho là đã bị đánh cắp nhiều món đồ trang sức, bao gồm cả một chiếc đồng hồ Rolex
1 giờ 31 phút trước
