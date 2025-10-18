Quấy rối người phụ nữ trong lúc say rượu, người đàn ông bị nạn nhân chặn xe giữa chợ rồi tát liên tiếp vào mặt

Người đàn ông bị cáo buộc quấy rối một phụ nữ ở Fatehpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã bị tát nhiều lần sau khi cô này đuổi theo anh ta bằng xe tay ga và chặn lại giữa chợ. Vụ việc xảy ra vào ngày 16/10 gần chợ Jayanti.

