Thót tim khoảnh khắc người phụ nữ chạm trán rắn hổ mang ngay trong nhà và cái kết

Vụ việc xảy ra tại một nhà dân ở Sakhon Nakhon, đông bắc Thái Lan, vào ngày 8/10. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy người phụ nữ sợ hãi, bà hét lên khi con rắn hổ mang ngẩng đầu lên, chuẩn bị tấn công. Con rắn sau đó quay đầu rồi bò đến dưới chiếc ghế dài bằng gỗ.
Video 2 giờ 21 phút trước

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

