Tin mới nhất bão Fengshen: Mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung

Xã hội 18/10/2025 16:01

Bão Fengshen vào Biển Đông, đến 13h ngày 20/10 ở trên vùng biển phía đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 550 km, sức gió cấp 9-10, giật 13.

Theo báo Thanh Niên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong khoảng sáng mai 19.10, bão Fengshen sẽ đổ bộ khu vực đảo Luzon (Philippines), chiều và tối cùng ngày bão sẽ đi qua đảo Luzon, vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 22/10, khi tới khu vực phía bắc của đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão số 12 sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Khi di chuyển vào Biển Đông, do chịu tác động của không khí lạnh ở phía tây, bão ít khả năng di chuyển vào vịnh Bắc bộ hay đi lên phía Trung Quốc. Khi vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão số 12 đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, sau đó sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trước khi ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Tin mới nhất bão Fengshen: Mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung - Ảnh 1
Dự báo đường đi của bão Fengshen (bão số 12). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo VNExpress, trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Fengshen sẽ đạt cực đại cấp 11, giật cấp 13 khi đến phía bắc của đặc khu Hoàng Sa vào ngày 22/10. Tuy nhiên, khi di chuyển vào Biển Đông cũng là lúc khu vực này đang chịu tác động của không khí lạnh.

Khối không khí lạnh chắn ở phía tây khiến bão ít khả năng theo hướng tây để vào miền Bắc hay lên Trung Quốc. Cùng với đó, khi đến đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và suy yếu dần, nhiều khả năng thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền miền Trung.

Khả năng duy trì cấp độ bão khi vào miền Trung là không cao, nhưng cơ quan khí tượng nhận định hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh khiến vùng biển bắc, giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ cũng như biển Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao 3-4 m.

Theo cơ quan khí tượng, có nhiều kịch bản tương tác của không khí lạnh với bão. Nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau, hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn. Trường hợp không khí lạnh vào trước, sau đó bão mới tới thì mưa không quá lớn.

Trong vài ngày tới, cả hoàn lưu bão Fengshen và không khí lạnh cùng tác động nên sẽ gây mưa to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vào ngày 23-26/10. Hiện bão còn ở xa, cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định về lượng mưa.

Từ nay đến cuối năm, Biển Đông dự báo còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. 

Xem thêm
Từ khóa:   bão Fengshen tin mới tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Bàng hoàng phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Đời sống 49 phút trước
7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Đúng 60 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp có số ĐẠI GIA, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Đúng 60 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp có số ĐẠI GIA, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tới thời giàu sang, ngồi không cũng phất, tiền về chật túi, năng lượng may mắn vây quanh

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tới thời giàu sang, ngồi không cũng phất, tiền về chật túi, năng lượng may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

Đời sống 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Quảng Ngãi hứng 7 trận động đất liên tiếp chỉ trong hơn 2 giờ, tâm chấn rung lắc mạnh

Quảng Ngãi hứng 7 trận động đất liên tiếp chỉ trong hơn 2 giờ, tâm chấn rung lắc mạnh

Quảng Ngãi: Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân hoảng hốt tỉnh giấc vì giường rung lắc

Quảng Ngãi: Động đất 4,9 độ Richter ở Quảng Ngãi, người dân hoảng hốt tỉnh giấc vì giường rung lắc

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Quảng Ninh: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người bị thương, hàng chục nhà cửa và trường học hư hỏng

Quảng Ninh: Dông lốc kinh hoàng khiến 9 người bị thương, hàng chục nhà cửa và trường học hư hỏng

Hưng Yên: Lốc xoáy cuốn bay nhiều nhà dân, 2 người tử vong, 8 người bị thương

Hưng Yên: Lốc xoáy cuốn bay nhiều nhà dân, 2 người tử vong, 8 người bị thương