Tin mới nhất bão Fengshen: Mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 22/10, khi tới khu vực phía bắc của đặc khu Hoàng Sa. Cường độ bão số 12 sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Theo báo Thanh Niên , Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo trong khoảng sáng mai 19.10, bão Fengshen sẽ đổ bộ khu vực đảo Luzon (Philippines), chiều và tối cùng ngày bão sẽ đi qua đảo Luzon, vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Theo VNExpress , trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Fengshen sẽ đạt cực đại cấp 11, giật cấp 13 khi đến phía bắc của đặc khu Hoàng Sa vào ngày 22/10. Tuy nhiên, khi di chuyển vào Biển Đông cũng là lúc khu vực này đang chịu tác động của không khí lạnh.

Khi di chuyển vào Biển Đông, do chịu tác động của không khí lạnh ở phía tây, bão ít khả năng di chuyển vào vịnh Bắc bộ hay đi lên phía Trung Quốc. Khi vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão số 12 đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13, sau đó sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trước khi ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Khối không khí lạnh chắn ở phía tây khiến bão ít khả năng theo hướng tây để vào miền Bắc hay lên Trung Quốc. Cùng với đó, khi đến đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và suy yếu dần, nhiều khả năng thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền miền Trung.

Khả năng duy trì cấp độ bão khi vào miền Trung là không cao, nhưng cơ quan khí tượng nhận định hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh khiến vùng biển bắc, giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ cũng như biển Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao 3-4 m.

Theo cơ quan khí tượng, có nhiều kịch bản tương tác của không khí lạnh với bão. Nếu bão vào trước, không khí lạnh vào sau, hoặc bão và không khí lạnh cùng ảnh hưởng sẽ gây mưa rất lớn. Trường hợp không khí lạnh vào trước, sau đó bão mới tới thì mưa không quá lớn.

Trong vài ngày tới, cả hoàn lưu bão Fengshen và không khí lạnh cùng tác động nên sẽ gây mưa to từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi vào ngày 23-26/10. Hiện bão còn ở xa, cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định về lượng mưa.

Từ nay đến cuối năm, Biển Đông dự báo còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.