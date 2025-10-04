Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Theo báo VOV , theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h sáng nay (4/10), vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25 km/giờ.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Vùng gần tâm bão có gió cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 4-6m, riêng khu vực gần tâm bão từ 6-8m, biển động dữ dội, đe dọa trực tiếp đến tàu thuyền có tải trọng lớn.

Nước dâng và nguy cơ ngập lụt: Dự báo ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng và các đảo có nước dâng do bão từ 0,4-0,6m, nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng thấp, cửa sông từ chiều tối 5/10.

Cảnh báo: Thời tiết biển và ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu du lịch, tàu vận tải, tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng như các công trình ven biển. Sóng lớn, gió mạnh và nước dâng có thể gây lật, chìm phương tiện, phá hủy công trình và ngập úng diện rộng.

Trên đất liền: Từ đêm 5/10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, có thể gây gãy đổ cây cối, tốc mái nhà. Trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Hướng di chuyển của bão số 11 Matmo cập nhật sáng 4/10. Ảnh: VOV.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ 150-250mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ trên 200mm/3 giờ.

Tại Hà Nội: Từ sáng sớm 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Người dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần chủ động các biện pháp phòng, chống bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Miền Bắc đến Nghệ An mưa lớn, nguy cơ ngập lụt

Theo VietNamNet, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Do ảnh hưởng của bão số 11, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Đồng thời, từ 6-9/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ phổ biến ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3.