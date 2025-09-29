Hậu quả bão số 10 Bualoi làm 11 người tử vong, 21 người mất tích, mất liên lạc

Xã hội 29/09/2025 14:21

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15h hằng ngày.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP HCM; cùng các Bộ, ngành có liên quan.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12 giờ ngày 29-9-2025), bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Hậu quả bão số 10 Bualoi làm 11 người tử vong, 21 người mất tích, mất liên lạc - Ảnh 1
Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã xuyên đêm hỗ trợ đưa 1 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP có công dân bị nạn, mất tích, mất liên lạc, bị thương, bị thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Theo thông tin báo Dân Trí, Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

Hậu quả bão số 10 Bualoi làm 11 người tử vong, 21 người mất tích, mất liên lạc - Ảnh 2
13h15 ngày 29/9, tại các xã ven biển của tỉnh Thanh Hóa vẫn còn mưa lớn, gió giật mạnh. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục,… nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Thủ tướng yêu cầu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.

Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.

Quảng Trị: Trong 1 ngày xảy ra 3 vụ tai nạn điện thương tâm giữa mưa bão khiến 2 người tử vong

Chỉ trong ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra 3 vụ tai nạn điện thương tâm giữa mưa bão khiến 2 người tử vong và nhiều con trâu bị chết.

