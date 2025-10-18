'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

Sao quốc tế 18/10/2025 15:48

Sáng 18/10, nam diễn viên nổi tiếng Trần Vỹ Đình khiến làng giải trí Trung Quốc xôn xao khi chính thức công bố đã lên chức bố.

Ngày 18.10, trên trang cá nhân, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cùng đăng ảnh bế em bé kèm theo dòng chú thích: "Cha, mẹ và con trai". Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ chúc phúc cho cặp đôi. Công chúng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin.

 

Hiện tại, cặp đôi chưa tiết lộ đã đăng ký kết hôn hay chưa. Chuyện tình cảm của họ được cho là bắt đầu từ năm 2019. Thời điểm đó, cả hai ngồi cùng một bàn tại buổi tiệc về phim ở Thượng Hải – Trung Quốc.

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ - Ảnh 1'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ - Ảnh 2

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 8.2021. Khi đó, cặp đôi bị cánh săn ảnh bắt gặp cùng đi tập gym, dùng chung xe, và nam diễn viên còn nhiều lần qua đêm ở nhà nữ siêu mẫu.

Cả hai chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ tình cảm, nhưng có nguồn tin tiết lộ, họ đã quen nhau từ khoảng cuối 2019 - đầu 2020.

Đến năm 2022, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ phải yêu xa do tình hình dịch bệnh bị kiểm soát nghiêm ngặt và hạn chế đi lại.

Tại một sự kiện vào tháng 3.2023, Trần Vy Đình đã tuyên bố với truyền thông là anh “không trả lời về chuyện tình cảm”, điều này khiến nhiều người nghi ngờ cặp sao đã chia tay.

Nhưng tháng 12 cùng năm đó, Trần Vỹ Đình lại bị bắt gặp đi thẳng đến nhà Hà Tuệ sau sự kiện và ở lại nhà cô mấy ngày liền. Thời gian sau đó, hai người khá im ắng, cho đến tháng 10.2024, họ được nhìn thấy cùng đi du lịch ở Nhật Bản. Vì Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ yêu đương kín tiếng, nên công chúng suy đoán cặp đôi đã có những giai đoạn chia tay, nhưng rồi lại tái hợp.

Cặp sao được ủng hộ chuyện tình cảm, khán giả cho rằng họ rất xứng đôi cả về ngoại hình lẫn danh tiếng, sự nghiệp.

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ - Ảnh 3'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ - Ảnh 4

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, có sự nghiệp ổn định và gia thế “khủng”. Anh nổi tiếng qua các tác phẩm “Cổ kiếm kỳ đàm”, “Hoạt sắc sinh hương”, “Thiếu niên tứ đại danh bổ”, “Thục sơn chiến kỷ”, “Túy linh lung”, “Lão cửu môn”, “Soi sáng cho em”...

Bố của Trần Vỹ Đình từng làm trong ngành bất động sản, anh trai làm trong ngành vận tải biển, trong khi chị gái nam diễn viên điều hành doanh nghiệp may mặc với một số nhà máy ở Dubai. Đại gia đình của Trần Vỹ Đình sống trong hai căn hộ sang trọng tại Leighton Hill, khu cao cấp của Hong Kong (Trung Quốc). Bản thân nam diễn viên cũng sở hữu nhiều bất động sản, xe sang.

Hà Tuệ sinh năm 1989, là người mẫu hàng đầu Trung Quốc với gương mặt đậm nét Á Đông. Cô nằm trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show nội y đình đám Victoria's Secret. Khoảng hơn 1 năm nay, Hà Tuệ ít xuất hiện khiến tin đồn tình cảm của cô và Trần Vỹ Đình rạn nứt một lần nữa lan truyền. Song, việc cặp sao bất ngờ thông báo có con đồng nghĩa với lời khẳng định mối quan hệ chắc chắn. Thậm chí, hiện có tin đồn cặp sao đã đăng ký kết hôn.

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Gần đây, Trần Vỹ Đình gia tăng độ nổi tiếng cao và trở thành chủ đề được thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh sự nghiệp, những câu chuyện đời tư như gia thế giàu có, mối quan hệ tình cảm với bạn gái cũ đều được quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Vỹ Đình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Vì sao phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị đánh giá 1 sao?

Vì sao phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị đánh giá 1 sao?

Vì sao phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị lùi lịch lên sóng?

Vì sao phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị lùi lịch lên sóng?

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình sắp lên sóng, nhưng được dự đoán thất bại vì nguyên nhân này

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình sắp lên sóng, nhưng được dự đoán thất bại vì nguyên nhân này

Phim sắp chiếu của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình nhận về nhiều phản ứng tiêu cực vì điều này

Phim sắp chiếu của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình nhận về nhiều phản ứng tiêu cực vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Bàng hoàng phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Đời sống 49 phút trước
7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Đồng Tháp: Người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay vì trêu vợ người khác

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Đúng 60 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp có số ĐẠI GIA, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Đúng 60 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp có số ĐẠI GIA, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tới thời giàu sang, ngồi không cũng phất, tiền về chật túi, năng lượng may mắn vây quanh

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp tới thời giàu sang, ngồi không cũng phất, tiền về chật túi, năng lượng may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

Đời sống 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Bảy 18/10/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Trần Triết Viễn trân trọng khi 'nên duyên' với Lý Thấm trong 'Nhất tiếu tùy ca'

Bà xã Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh 'không thích sinh con, không quan tâm nối dõi tông đường'

Bà xã Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh 'không thích sinh con, không quan tâm nối dõi tông đường'

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp

Nữ minh tinh Củng Lợi bỏ Trương Nghệ Mưu vì ông 'không chịu cưới'?

Nữ minh tinh Củng Lợi bỏ Trương Nghệ Mưu vì ông 'không chịu cưới'?