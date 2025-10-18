'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

Ngày 18.10, trên trang cá nhân, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cùng đăng ảnh bế em bé kèm theo dòng chú thích: "Cha, mẹ và con trai". Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ chúc phúc cho cặp đôi. Công chúng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin.

Hiện tại, cặp đôi chưa tiết lộ đã đăng ký kết hôn hay chưa. Chuyện tình cảm của họ được cho là bắt đầu từ năm 2019. Thời điểm đó, cả hai ngồi cùng một bàn tại buổi tiệc về phim ở Thượng Hải – Trung Quốc.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 8.2021. Khi đó, cặp đôi bị cánh săn ảnh bắt gặp cùng đi tập gym, dùng chung xe, và nam diễn viên còn nhiều lần qua đêm ở nhà nữ siêu mẫu.

Cả hai chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ tình cảm, nhưng có nguồn tin tiết lộ, họ đã quen nhau từ khoảng cuối 2019 - đầu 2020.

Đến năm 2022, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ phải yêu xa do tình hình dịch bệnh bị kiểm soát nghiêm ngặt và hạn chế đi lại.

Tại một sự kiện vào tháng 3.2023, Trần Vy Đình đã tuyên bố với truyền thông là anh “không trả lời về chuyện tình cảm”, điều này khiến nhiều người nghi ngờ cặp sao đã chia tay.

Nhưng tháng 12 cùng năm đó, Trần Vỹ Đình lại bị bắt gặp đi thẳng đến nhà Hà Tuệ sau sự kiện và ở lại nhà cô mấy ngày liền. Thời gian sau đó, hai người khá im ắng, cho đến tháng 10.2024, họ được nhìn thấy cùng đi du lịch ở Nhật Bản. Vì Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ yêu đương kín tiếng, nên công chúng suy đoán cặp đôi đã có những giai đoạn chia tay, nhưng rồi lại tái hợp.

Cặp sao được ủng hộ chuyện tình cảm, khán giả cho rằng họ rất xứng đôi cả về ngoại hình lẫn danh tiếng, sự nghiệp.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, có sự nghiệp ổn định và gia thế “khủng”. Anh nổi tiếng qua các tác phẩm “Cổ kiếm kỳ đàm”, “Hoạt sắc sinh hương”, “Thiếu niên tứ đại danh bổ”, “Thục sơn chiến kỷ”, “Túy linh lung”, “Lão cửu môn”, “Soi sáng cho em”...

Bố của Trần Vỹ Đình từng làm trong ngành bất động sản, anh trai làm trong ngành vận tải biển, trong khi chị gái nam diễn viên điều hành doanh nghiệp may mặc với một số nhà máy ở Dubai. Đại gia đình của Trần Vỹ Đình sống trong hai căn hộ sang trọng tại Leighton Hill, khu cao cấp của Hong Kong (Trung Quốc). Bản thân nam diễn viên cũng sở hữu nhiều bất động sản, xe sang.

Hà Tuệ sinh năm 1989, là người mẫu hàng đầu Trung Quốc với gương mặt đậm nét Á Đông. Cô nằm trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show nội y đình đám Victoria's Secret. Khoảng hơn 1 năm nay, Hà Tuệ ít xuất hiện khiến tin đồn tình cảm của cô và Trần Vỹ Đình rạn nứt một lần nữa lan truyền. Song, việc cặp sao bất ngờ thông báo có con đồng nghĩa với lời khẳng định mối quan hệ chắc chắn. Thậm chí, hiện có tin đồn cặp sao đã đăng ký kết hôn.