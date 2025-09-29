Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Trần Vỹ Đình đảm nhận vai CEO Thẩm Hạo Minh thành đạt, quyền lực và đầy khí chất trong phim "Hãy để tôi tỏa sáng".

“Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính vừa phát sóng đã gây chú ý. Trong đó, tạo hình của cả hai diễn viên đều nhận đánh giá tích cực. Triệu Lộ Tư vào vai nữ MC nổi tiếng Hứa Nghiên, có phong cách thời thượng, sang chảnh. Trần Vỹ Đình đảm nhận vai CEO Thẩm Hạo Minh thành đạt, quyền lực và đầy khí chất. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Trần Vỹ Đình từng thú nhận anh không muốn đóng vai tổng tài, vì nếu thể hiện không tốt rất dễ ảnh hưởng hình ảnh, danh tiếng.

"Tôi không muốn nhận vai tổng tài bá đạo nữa. Nhận vai tổng tài rất nguy hiểm, nếu không khéo thì dễ bị người ta cho là “dầu mỡ”, ra vẻ. Điều đó rất dễ tổn hại đến hình tượng diễn viên”, Trần Vỹ Đình chia sẻ. Mặc dù vậy, theo đạo diễn Trần Sướng, Trần Vỹ Đình là người đầu tiên ông nghĩ đến sau khi nhận kịch bản “Hãy để tôi tỏa sáng”, và đã thuyết phục thành công nam diễn viên tham gia bộ phim.

Tạo hình tổng tài của Trần Vỹ Đình được yêu thích vì toát lên sự mạnh mẽ, nam tính với vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp, không phải kiểu mảnh khảnh, thư sinh như nhiều bộ phim cùng đề tài khác. Đặc biệt, khán giả cho rằng, Trần Vỹ Đình có được phong thái chuẩn tổng tài trên màn ảnh là do anh vốn có xuất thân giàu sang. Theo truyền thông, cha của Trần Vỹ Đình từng làm trong ngành bất động sản, anh trai làm trong ngành vận tải biển, trong khi chị gái nam diễn viên điều hành một doanh nghiệp may mặc với một số nhà máy ở Dubai. Đại gia đình của Trần Vỹ Đình sống trong hai căn hộ sang trọng tại Leighton Hill, khu cao cấp của Hong Kong (Trung Quốc). Bản thân nam diễn viên cũng sở hữu nhiều bất động sản, xe sang. Vốn là thiếu gia thuộc tầng lớp thượng lưu ngoài đời, nên người hâm mộ ví von Trần Vỹ Đình chính là "tổng tài xé truyện bước ra". Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, xuất thân là ca sĩ, sau đó chuyển sang làm diễn viên. Ban đầu, gia đình định hướng cho anh đi du học nhưng Trần Vỹ Đình lại muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn tân binh thần tượng, thành công giành chức quán quân và theo đuổi con đường ca hát. Từ năm 2008, Trần Vỹ Đình bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Sau đó, năm 2014, anh vụt sáng thành sao với thành công của phim “Cổ kiếm kỳ đàm”, rồi liên tục được chú ý khi tham gia nhiều phim truyền hình ăn khách như “Hoạt sắc sinh hương”, “Thiếu niên tứ đại danh bổ”, “Thục sơn chiến kỷ”, “Túy linh lung”, “Lão cửu môn”, “Soi sáng cho em”...

