Lực lượng chức năng đang phối hợp với người nhà nạn nhân để tìm kiếm, đến 15 giờ 50 chiều ngày 2-12 vẫn chưa phát hiện tung tích người đàn ông mất tích.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 2-12, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), xác nhận lực lượng chức năng đang phối hợp với gia đình tìm kiếm một người đàn ông mất tích khi đi câu cá tại vùng biển địa phương.

Đến 15 giờ 50 cùng ngày, vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 15 ngày 1-12, anh Châu Ngọc Kim (46 tuổi, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) liên lạc với người quen, hẹn gặp tại vùng biển Nam Châm, thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, để cùng câu cá.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Đến khoảng 12 giờ 15, nhóm người đến địa điểm hẹn nhưng chỉ thấy cần câu, rong mứt và vật dụng cá nhân của anh Kim để lại trên bờ. Mọi người nghĩ anh đang cào rong mứt gần đó nên chờ thêm nhưng hơn một giờ sau vẫn không thấy quay lại nên đã báo cho vợ anh Kim và trình báo chính quyền.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngay khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Vạn Tường đã huy động khoảng 80 người gồm lực lượng quân sự, công an, biên phòng, xung kích thôn phối hợp với Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng gia đình nạn nhân triển khai tìm kiếm tại khu vực biển và các vùng phụ cận.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời khuyến cáo người dân địa phương lưu ý an toàn khi đi đánh bắt, câu cá tại khu vực có địa hình đá ngầm, sóng lớn.

