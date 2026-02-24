Danh tính cô gái bị nhầm là 'tiểu tam' của TikToker đánh vợ lên tiếng

Đời sống 24/02/2026 13:32

Sự việc bắt đầu vào ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết), khi một tài khoản TikTok có tên viết tắt là T.P. đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera, ghi lại cảnh tranh cãi giữa một người phụ nữ và chồng (hiện đã ly hôn). Trong đoạn clip, người phụ nữ bế con nhỏ trên tay nhưng vẫn bị chồng có hành vi được cho là “tương tác”, khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau khi clip lan truyền, nhiều người nhanh chóng nhận ra người chồng trong đoạn video được cho là một nam TikToker nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trong các clip hài quảng cáo cho một hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ có tên viết tắt là H.H..

 

Cùng với đoạn clip, T.P. còn đăng tải loạt ảnh chụp màn hình các tin nhắn hẹn hò giữa chồng cũ và một cô gái có biệt danh P., người bị nghi là “tiểu tam”. Ngoài ra, T.P. cũng công bố ảnh chụp màn hình tin nhắn của chồng cũ với nhiều phụ nữ khác, trong đó không che danh tính người liên quan.

Đáng chú ý, trong số này có đoạn trao đổi với một tài khoản Facebook mang tên V.Q.N.. Theo nội dung được chia sẻ, V.Q.N. và T.P. có nhắn tin qua lại, hẹn gặp để trò chuyện.

Từ những thông tin trên, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng truy tìm và cho rằng V.Q.N. là TikToker hiện có hơn hơn 717.000 người theo dõi, đặt nghi vấn cô là “tiểu tam”. Không ít ý kiến đã để lại bình luận tiêu cực, thậm chí nhắn tin công kích cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Danh tính cô gái bị nhầm là 'tiểu tam' của TikToker đánh vợ lên tiếng - Ảnh 1
Một tài khoản TikTok có tên viết tắt là T.P. đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera, ghi lại cảnh tranh cãi giữa một người phụ nữ và chồng (hiện đã ly hôn)

 

Ngay sau đó, V.Q.N. đã lên tiếng đính chính trên trang cá nhân, khẳng định bản thân không phải là “tiểu tam” như nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Theo V.Q.N., cô và T.P. chỉ có mối quan hệ anh em, bạn bè bình thường, không liên quan đến chuyện tình cảm.

V.Q.N. cho rằng việc P.N. đăng tải đồng thời các ảnh chụp tin nhắn của cô với T.P. cùng những nội dung liên quan đến người bị nghi là “tiểu tam”, nhưng không làm rõ từng mối quan hệ, đã khiến dư luận hiểu lầm. Những thông tin trái chiều sau đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và cuộc sống cá nhân của cô.

"Thứ nhất: Mình với P. (cô gái bị nghi là tiểu tam) là hai người khác nhau.

Bạn P.N. đã ghép đoạn hội thoại của mình cùng với 1 đoạn tin nhắn của chồng bạn với 1 người con gái nào đó khác chứ không phải mình lại với nhau. Khiến cho mọi người lầm tưởng đó là mình và bắt đầu vào trang cá nhân của mình để công kích.

Thứ 2: Bạn P.N. có up đoạn hội thoại của mình lên. Thật ra mình không hề phải đối nhưng bạn phải có 1 trích dẫn rõ ràng cho mục đích bạn đăng lên đó chứ không phải là không tìm hiểu rõ ngọn ngành và up lên với dòng chữ 'Ngoại tình'.

Thứ 3: Đoạn hội thoại trên là đoạn tin nhắn mình và anh T.P. có nói chuyện với nhau về việc qua quán trà của công ty mình uống trà (tất cả bạn bè chơi cùng mình ai cũng biết mình luôn mời mọi người qua quán chơi). Trong đó có nói 1 chút về chuyện gia đình anh T.P. và đấy chỉ là 1-2 câu tâm sự đơn giản giữa anh em đã quen biết và chơi cùng nhau nhiều năm.

Cuối cùng: Mình cần người trong cuộc lên tiếng làm rõ và đính chính sự việc trên để không ảnh hưởng đến cá nhân mình cũng như công việc của mình. Và mong mọi người hãy tìm hiểu kĩ vấn đề trước khi công kích một ai đó", V.Q.N. đính chính. 

Danh tính cô gái bị nhầm là 'tiểu tam' của TikToker đánh vợ lên tiếng - Ảnh 2

Bài đính chính của V.Q.N. trên TikTok

Cùng lúc này, cô cũng đăng tải bài viết trên Facebook, cho biết tất cả chỉ là hiểu lầm. V.Q.N. cũng đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn với T.P. để làm rõ.

V.Q.N. cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn với T.P. như một cách cung cấp thêm thông tin liên quan. Ảnh chụp màn hình.

Thực tế, không ít thông tin chưa được kiểm chứng vẫn bị lan truyền ồ ạt trên mạng xã hội, gây hiểu lầm, hoang mang dư luận. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp nhận và chia sẻ, đặc biệt với những nội dung giật gân, tiêu cực hoặc liên quan đến vấn đề nhạy cảm.

V.Q.N. sinh năm 1997 tại Lào Cai (trước sát nhập là Yên Bái). Cô nàng này nổi tiếng từ nhiều năm trước trên mạng xã hội với vai trò streamer/ TikToker. Ngoài ra, Quỳnh Nga cũng tham gia vào phim sitcom học đường, quay các video TikTok ngắn, vui nhộn,...

Hiện tại, V.Q.N. sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 717N follower. Trang fanpage Facebook có gần 70N follower. 

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Theo hình ảnh được chia sẻ, trong lúc người phụ nữ bế con nhỏ trên tay, người chồng có thái độ nạt nộ, sau đó lao vào hành hung, khiến P.N. hoảng loạn và hét lên vì sợ hãi. Đáng chú ý, P.N. còn đăng kèm hình ảnh cho thấy nhiều dấu vết thương tích trên cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   tiktoker đánh vợ mạng xã hội tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn sau ngày 30/2/2026

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đi đánh cá, ngư dân phát hiện cá voi khổng lồ dài 15 mét bị mắc cạn trên sông

Đi đánh cá, ngư dân phát hiện cá voi khổng lồ dài 15 mét bị mắc cạn trên sông

Video 23 phút trước
Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Đời sống 24 phút trước
Bị lật tẩy mánh khóe gian lận, nam sinh nổi khùng hành hung giám thị ngay tại phòng thi

Bị lật tẩy mánh khóe gian lận, nam sinh nổi khùng hành hung giám thị ngay tại phòng thi

Video 31 phút trước
Xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lật nghiêng, đè trúng chiếc xe ô tô con khiến tài xế tử vong

Xe container đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lật nghiêng, đè trúng chiếc xe ô tô con khiến tài xế tử vong

Video 36 phút trước
Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Lưu Đào 'gây sốt' cộng đồng mạng nhờ vai diễn 14 năm trước

Sao quốc tế 36 phút trước
Nữ luật sư và 2 người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội trên phố thu hút sự chú ý của công chúng

Nữ luật sư và 2 người phụ nữ lao vào ẩu đả dữ dội trên phố thu hút sự chú ý của công chúng

Video 39 phút trước
3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2025), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Chân dung giúp việc lì xì chủ nhà ở TP.HCM 1,5 triệu đồng 'gây sốt' cõi mạng

Hai điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Hai điều dưỡng hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Giá vàng hôm nay, ngày 24/2/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC trong nước bán ra 184,6 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/2/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC trong nước bán ra 184,6 triệu đồng

NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm

NÓNG: Sữa bột Kendamil thông báo thu hồi sản phẩm