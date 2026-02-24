Sập chung cư trong vụ nổ khí gas, 16 người tử vong thương tâm, trong đó có phụ nữ, trẻ em

Vụ nổ khí gas xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở Karachi, thành phố cảng lớn nhất của Pakistan, hôm 19/2. Vụ việc khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em và nhiều người khác bị thương sau khi một phần tòa nhà bị sập.
Video 1 giờ 55 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

